Este viernes, Duki cumplió 26 años, y a pesar de que circulaban rumores de crisis entre él y Emilia Mernes, su novia se la jugó y le obsequió un costoso regalo que él luego mostró en Instagram a sus casi diez millones de seguidores.

Emilia Mernes y el costoso regalo que le dio a Duki por su cumpleaños. Foto: Twitter

“Bueno, entré a mi habitación y tenía un regalito de la más preciosa”, comentó Duki filmando la caja que estaba en su cuarto junto a un sobre. En el video, el cantante menciona que la carta la leerá después y procede a abrir el paquete.

Emilia Mernes y el costoso regalo que le dio a Duki por su cumpleaños. Foto: Bresh

Al terminar de romper el papel, se sorprende al ver un chaleco de plumas marca Moncler en color violeta valuado en $1060 dólares. Ni bien observó de qué se trataba, no pudo contener la emoción: “No, te volaste mal, tarada”. Entre risas, su novio le dijo: “No, ¿cómo tarada?”, por lo que él insistió: “Te re volaste, te amo”.

Por qué Emilia Mernes y Duki atravesaron rumores de crisis

La semana pasada, el noviazgo de Emilia Mernes y Duki estuvo en el centro de la escena. Es que la exRombai fue vista en Madrid durante la famosa fiesta “Bresh” bailando junto a otro joven, por lo que el video no demoró en viralizarse.

Ante los dichos de algunos seguidores, el rapero no tardó en salir al cruce: “No opinen más, realmente nos afecta”, escribió.

El descargo de Duki sobre los rumores de infidelidad. Foto: Captura

“No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son. Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir”, sentenció.