Duki estrenó este miércoles su nuevo disco “Temporada de Reggaetón 2″ que incluye siete canciones de las cuales solo salieron 6, ya disponibles en todas las plataformas digitales.

En Spotify los fans pudieron hacerle preguntas a Duki sobre el disco y alguien quiso saber en qué se inspiraba para hacer nuevos àlbums a lo que el artista respondió: “Cuando empezas ya a construir el disco que ahí ya empieza a venir la inspiración, que le empezas a dar un fin estético, le empezas a dar un mensaje. Como que empezás a decir: “Ok, ¿Qué quiero expresar en este disco? ¿Qué quiero decir?”¿Cómo quiero que suene?”.

Además le preguntaron qué le diría al Duki del pasado: “Talvez voy y le digo algo, cambio todo el curso de las cosas y se va todo a la basura y termino teniendo una vida horrible” reflexionó.

Tras esto, agregó: ”Y como me gusta mi vida y me gusta como estoy no le diría absolutamente nada. Lo miraría así de lejos y le diría ‘capo’, y seguiría caminando” explicó, mostrándose completamente satisfecho por su presente, del cual no cambiaría nada.

El anuncio de Duki sobre el futuro de su música

“Mi gente ‘Temporada de Reggaetón 2′ está disponible en todo el universo. Disfrútenlo por que no va a haber reggaetón por muchísimo tiempo”, dijo a través de sus historias de Instagram, abriendo así la posibilidad a poder escucharlo nuevamente en el trap o en algún otro género próximamente.

Por otra parte, el cantante invitó a todos a escuchar su nuevo single “Celosa”, estrenado también este jueves, que cuenta con un video musical en el que participa Emilia Mernes, en su faceta de actriz, e informó que la canción ya se encuentra disponible en Spotify y el resto de plataformas digitales.

Las demás canciones que conforman su álbum son:

1. Amor Bipolar - Duki & Mora

2. Celosa - Duki

3. Perreo Bendito - Duki

4. Si Quieren Frontear - De La Ghetto y Quevedo.

5. Esto Recién Empieza - Emilia Mernes y Duki

6. Antes de Perderte - Duki

7. La Vuelta- Duki (aún no se estrenó)