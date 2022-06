Duki estrenó este jueves su nuevo álbum “Temporada de Reggaetón 2″ y dejó un anuncio sobre su futuro en la música, lo que llamó la atención de sus fanáticos.

“Mi gente ‘Temporada de Reggaetón 2′ está disponible en todo el universo. Disfrútenlo por que no va a haber reggaetón por muchísimo tiempo”, dijo a través de sus historias de Instagram, abriendo así la posibilidad a poder escucharlo nuevamente en el trap o en algún otro género próximamente.

Por otra parte, el cantante invitó a todos a escuchar su nuevo single “Celosa”, estrenado también este jueves, que cuenta con un video musical en el que participa Emilia Mernes, en su faceta de actriz, e informó que la canción ya se encuentra disponible en Spotify y el resto de plataformas digitales.

Las demás canciones que conforman su álbum son:

1. Amor Bipolar - Duki & Mora

2. Celosa - Duki

3. Perreo Bendito - Duki

4. Si Quieren Frontear - De La Ghetto y Quevedo.

5. Esto Recién Empieza - Emilia Mernes y Duki

6. Antes de Perderte - Duki

7. La Vuelta- Duki (aún no se estrenó)

Duki y su descargo sobre los rumores de infidelidad de Emilia Mernes

Duki realizó un descargo sobre los rumores de infidelidad de Emilia Mernes, ocasionados por un video publicado en TikTok en el que se veía a la cantante hablando con alguien.

Todo comenzó con la publicación del usuario @badgyaltom, quien escribió: “En TikTok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el culo a un chabon en la bresh de Madrid toda la noche jajaja pobre Duki re cornudo es”.

A partir de lo que se generó, Duki explicó en Twitter: “O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta”.

Y agregó: “No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuanto nos afecta, cuanto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir”.

De esta forma, Duki defendió su relación con Emilia, desterrando los rumores de crisis sobre la pareja.