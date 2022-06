El 24 de junio es el cumpleaños del cantante Duki, quién llenó cuatro estadio Vélez. Es por eso que la fiesta Bresh acaba de compartir una fotografía de él junto a Emilia Mernes. La dupla de “Como si no importara” es una pareja muy querida por muchos pero también muy criticada por quienes creen que “por culpa de Emilia, Duki dejó de hacer trap”.

Emilia Mernes y Duki Foto: Twitter

Aun así son millones los fanáticos que ambos tienen. “Si somos tu y yo, que se jodan los demas. Los más hermosos Emilia y Duki. En unas horitas se viene temporada de reggaetón 2, el cumple de Duko, Leo Messi y de la Bresh. La fiesta más linda del mundo”, fue el comentario que la cuenta de la Bresh que tiene más de 1,6 millones de seguidores eligió para compartir la imagen de la pareja en la fiesta a punto de besarse. Emilia luce un corset de encaje celeste y Duki una camisa negra con estampado blanco.

Emilia Mernes y Duki desde la Bresh Foto: Bresh

Fueron 207 mil las personas que le pusieron me gusta a la foto y que dejaron un comentario: “Ah estoy enamorado de estos dos”, “Y el cumple de Román también”, “Los más lindos realmente”, “Viva el amor y fuera los haters”, “Me hacen mal”.

Emilia Mernes y Duki desde la Bresh Foto: Bresh

Qué respondió Duki tras el video de Emilia bailando con otro hombre en la Bresh

Hace algunos días se viralizó un video de la fiesta Bresh en el que se la ve a Emilia bailando junto a un hombre. Fue entonces cuando muchos la acusaron de traicionar al cantante. “Pobre duki, re cornudo es”, fue el comentario que desató la furia del trapero.

Tweet de Duki Foto: web

“O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todo los días 24hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta”, expresó en un tuit.

Duki y Emilia Mernes en Premios Lo Nuestro 2022 Foto: Twitter

Y finalizó: “No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuanto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir”.