Emilia Mernes tiene una comunidad de 5 millones de seguidores en sus redes sociales con quienes se relaciona diariamente. La cantantes posa para ellos y sus fanáticos le devuelven miles de corazones rojos y “me gustas”.

Esta vez lució un conjunto que está al último grito de la moda. Un pantalón rojo de charol y una campera del mismo color que deja ver un corpiño negro.

Emilia Mernes Foto: Instagram @emiliamernes

“La mirada fijahacia donde me dirija”, escribió la cantante levantando la temperatura de las redes. En menos de 24 horas obtuvo más de 500 mil “me gustas” y cientos de reacciones.

“Sos muy hermosa”, “Lindísima”, “La mujer más bonita del mundo”, “Sos perfecta”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió

Emilia Mernes lució un conjutno rojo de charol Foto: Emilia Mernes

Emilia no le escapa a los detalles. Ese look no cierra sin la cartera y los lentes.

La artista sabe perfectamente como desplegar toda su sensualidad. Sentada con las piernas abiertas, mirarando a cámara y con el pelo suelto, conquista a más de uno.

Emilia Mernes posó para sus fans Foto: Instagram

Emilia Mernes se lleva todas las miradas Foto: Instagram

De dónde salieron los brillos que usa Emilia Mernes

Ahora podemos verlos en todos lados pero, sin dudas, la tendencia de los cristales debajo de los ojos fue impuesta por Emilia. Sin embargo, ella asegura que una gran responsable de esa moda fue su maquilladora Marisol Gutiérrez.

“Ella tuvo un concierto con Anitta y le puse debajo de los ojos unos cristalitos que traje de Estados Unidos. Esa fue la primera vez que los usamos. La idea fue más de ella que mía, pero fue un mix”, relató Marisol, quien maquilla a Emilia desde el comienzo de su carrera.