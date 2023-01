El día que Cande Molfese posó en microbikini desde Tulum y mostró un tatuaje íntimo

Pese a la gran exposición pública que lleva por su trabajo, Cande Molfese mantiene un perfil lejos de los escándalos por fuera del ámbito profesional. De todas formas mantiene muy activas sus redes sociales donde sube videos de Luzu TV, algunos de sus viajes y fotos de vacaciones.

Para comenzar el año bien arriba, la conductora de “Antes que Nadie” viajó a Tulum en México para pasar unos días a puro sol, playa, mar y caribe. Desde allí se tomó las fotos más cautivantes y las subió a su perfil.

Cande Molfese enamoró con sus pecas Foto: instagram/CandeMolfese

A través de su cuenta de Instagram, Cande revoluvionó a sus más de 7.7 millones de seguidores con sus postales en microbikini y despertó más de un suspiro al dejar al descubierto uno de sus tantuajes más íntimos.

La actriz se dejó ver en diferentes conjuntos de trajes de baño y uno de ellos era muy cavado, por lo que mostró el diseño que lleva sobre su piel a la altura de la pelvis. No queda claro de qué se trata el dibujo, sin embargo los usuarios reaccionaron al verlo.

Cande Molfese posó en microbikini desde Tulum Foto: instagram/CandeMolfese

“No pare ¡sigue, sigue! más de este paraíso del bien ¡Descansando a otro level!”, manifestó en el carrete de fotos donde también mostró parte de los festejos de su cumpleaños en el extranjero y tiernas postales con su novio, Gastón Soffritti.

Cande Molfese en México Foto: instagram/CandeMolfese

Entre los comentarios se pudieron leer declaraciones como: “Espléndida”, “Qué lindas tus pecas”, “Amo tus pecas” y “Me gustan tus bikinis” además de cientos de saludos por su cumpleaños y más de 77 mil “me gusta”.

Cande Molfese renunció a Luzu TV: los motivos

Luego de ausentarse a la entrega de los Martín Fierro Digital donde su programa ganó en la categoría de Mejor Programa Periodístico, se conoció que Cande Molfese dará un paso al costado de la conducción que comparte con Diego Leuco, Mica Vázquez y “El Trinche”.

El tatuaje íntimo de Cande Molfese Foto: instagram/CandeMolfese

Lo cierto es que llamó la atención que no asistió a la ceremonia y pronto empezaron a correr versiones sobre su renuncia al canal. Ante la catarata de trascendidos, la actriz lo confirmó.

La ex “Violetta” explicó los motivos de por qué deja Luzu TV: “Como hay muchas preguntas sobre esto, voy a responder una. Necesito tiempo. No en serio, necesito que me den tiempo, porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad”.

Cande Molfese con el Martín Fierro de "Antes que Nadie" Foto: instagram/CandeMolfese

En un descargo en sus redes agregó: “Pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente qué me voy a hacer, dónde me voy a hacerlo, porque me voy, todo lo que transité para tomar esta decisión”.

“Fue una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida. Está todo bien, que todo es con amor y que es por una gran oportunidad para mí, que lejos está de lo que piensan que es. Se los quiero contar pero en el programa, como tiene que ser”, cerró.