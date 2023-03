Con transparencias y corset, Luciana Salazar lució un arriesgado look que subió la temperatura en Instagram

Luciana Salazar es una de las figuras de la farándula que siempre se caracterizó por sus osados looks que usa. No tiene vergüenza de mostrar su belleza y sus curvas, no hay dudas de que a donde va, nunca pasa desapercibida.

El look de Luciana para ir al Teatro Colón. Foto: Instagram

La modelo es fanática de los escotes, prendas ajustadisimas y de calzados que llevan tacos, son los “infaltables” en su placard. Además, no pueden faltar lo que está de moda ya sea accesorios, peinados o ropa.

Luciana tiene una gran personalidad y le encanta posar frente a las cámaras. En sus redes sociales deja registro de todo lo que hace, también comparte su opinión sobre diferentes temas.

Luciana Salazar luciendo un exclusivo bolso Prada. Foto: Luciana Salazar

El conjunto negro y con transparencias de Luciana

En esta ocasión y fiel a su estilo, eligió un look “total black” para salir. Se trata de un body negro largo con transparencias y cuello mao. Al que le agregó un corset del mismo color que resalta sus curvas.

Luciana Salazar Foto: Instagram/salazarluli

El conjunto deja ver una tanga negra, de calzado eligió unos zapatos estilos stilettos. Para el pelo, optó por suelto, uno de sus peinados favoritos y de accesorio una minicartera del mismo color que todo el atuendo.

¿Cómo se hizo famosa Luciana Salazar?

La influencer comenzó su carrera como modelo en su adolescencia, pero su mayor protagonismo fue al ser tapa de una revista en el año 2000. A partir de ahí, se volvió más popular, formó parte de programas televisivos, de obras de teatro y de campañas fotográficas de revistas internacionales.