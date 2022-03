Luego de lucirse como una de las figuras del Carnaval de Gualeguayhú en Entre Ríos, Alejandra Maglietti volvió a conquistar en las redes sociales con una foto donde se mostró intrigante con un atuendo muy especial.

La periodista posó con un look completamente rosa, como si de una muñeca Barbie se tratara, y encandiló a todos sus seguidores quienes se sorprendieron con su irradiante estilo. “Pink ist he new black. A ver quien adivina para que me vestí así? Total pink”, manifestó en la descripción del posteo y agregó: “Una pista…” y sumó el emoji de una palmera.

Pero pese a todos los intentos de los seguidores -recibió cientos de comentarios- ninguno pareció atinarle a la ocación que llevó a la también abogada a escoger ese outfil. Sin embargo, muchos destacaron su figura y elogiaron su estilo: “Te amoooo”, “Preciosa”, “Todo te queda lindo” y “Qué hermosa eres”. Además cosechó más de 13 mil “me gusta” en pocos días.

Alejandra Maglietti lució un look total pink. Foto: Instagram/Alemaglietti

Alejandra Maglietti se lució en el carnaval

Multifacética, la panelista de “Bendita” participó de una comparsa en el desfile por el Carnaval de Gualeguaychú. La modelo se puso las plumas y se animó a balilar sobre tacos en el corsódromo en Entre Ríos como invitada especial.

“El fiestón que vivimos anoche en Gualeguaychú, gracias a todos por el cariño. Fue una noche hermosa!! No pude elegir una sola foto, así que las dejo acá para que la elijan ustedes!”, manifestó en su Instagram y adjuntó algunas de las imágenes de lo que fue el gran evento frente a miles de personas.

Alejandra Maglietti participó del carnaval de Gualeguaychú.

