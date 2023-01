Tini Stoessel lleva muchos años en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Desde muy chica, la actriz y cantante comenzó a hacer shows en vivo gracias al éxito rotundo de Violetta, la telenovela juvenil que la tuvo como protagonista. Desde entonces, “La Triple T” ha acumulado varias anécdotas sorprendentes de los conciertos y eventos que presenció.

En una charla con Lizardo Ponce, con quien tiene una íntima amistad, Tini Stoessel recordó uno de los momentos más extraños que le tocó vivir minutos antes de subirse a un escenario. En el especial de Tini Tour 2022 que grabó para Star+, la cantante narró con lujo de detalles la vez que se desmayó por un peinado.

La combinación casual de Tini Stoessel de la camiseta de la Selección y calzas negras. Foto: Web.

“Había visto un peinado de Beyoncé con trencitas, yo fan número 1″, comenzó narrando su anécdota. Luego aseguró que el look les llevó varias horas de trabajo a sus estilistas. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: “Yo soy muy sensible con el cuero cabelludo y dije ‘no puedo’”.

En la charla, aseguró que apenas terminaron de hacerle el peinado y se desmayó. “Me desplomé”, confesó. Mientras el resto del equipo se acercaba a la artista para ver si estaba bien o qué le había pasado exactamente, ella respondió: “Bien no estoy, realmente me duele mucho el peinado”.

Tini Stoessel recordó la vez que se desmayó por un peinado: “Soy muy sensible con el cuero cabelludo” Foto: Instagram

Como faltaban pocos minutos para el comienzo del show, no había marcha atrás. Allí fue cuando sus asistentes llegaron con una solución. “Me hicieron un rodete como para que no me pese tanto la colita”, recordó Martina durante la entrevista.

A pesar de haber hecho su presentación en vivo como toda una profesional, al concluir el espectáculo se llevó una mayor sorpresa. “Cuando me sacaron, claro, los clips se me habían clavado en el cuero cabelludo, ya estaba sangrando” confesó años más tarde.

Tini Stoessel en los Billboard Latinos.

El peinado que le provocó un desmayo a Tini Stoessel

El peinado al que hizo mención Tini Stoessel en la entrevista es el que lució en un show que brindó en Frankfurt, como parte de la gira internacional “Got me started tour” para promocionar la serie infantil-juvenil, Violetta.

Tini Stoessel recordó la vez que se desmayó por un peinado: “Soy muy sensible con el cuero cabelludo” Foto: Julian Sajak