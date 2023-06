Soledad Pastorutti habló sobre su fanatismo por Bizarrap: ¿se viene una Music Session de folklore?

Bizarrap es uno de los artistas argentinos más exitosos a nivel internacional. El joven productor conquistó el mundo entero con sus Music Sessions. Con tan solo 24 años, Gonzalo Conde logró romper varios récords gracias a sus colaboraciones con destacadas figuras como Shakira, Quevedo y Nathy Peluso, entre otros.

Tal es su éxito que Bizarrap ha trascendido varias fronteras, tanto de países como de generaciones y estilos musicales. Recientemente, lanzó una colaboración muy especial con Peso Pluma, uno de los nuevos referentes de los ‘corridos tumbados”, un género regional mexicano.

Por otra parte, Soledad Pastorutti, una de las voces más destacadas del folklore argentino se refirió al éxito del productor. Además, recordó una charla que tuvo con él donde le hizo un pedido muy especial.

Qué dijo Soledad Pastorutti sobre Bizarrap

Durante una entrevista radial, La Sole habló sobre el famoso productor argentino y contó detalles de una conversación que mantuvieron hace tiempo. “Yo le quiero agradecer a Biza porque es un ejemplo de un tipo súper abierto a nivel musical”, aseguró.

Luego recordó la charla íntima que tuvieron. “Yo una vez le escribí porque él había ganado no sé qué premio, estaba número 1, no me acuerdo con cuál de las Sessions”, comenzó explicando. “Le digo ‘che qué orgullo la verdad que a un argentino le pase esto, la verdad que te felicito’”, agregó.

A continuación mencionó el pedido especial que le hizo: “Tengo un deseo para expresarte, alguna vez cuando hagas una Session si podés poner algo de nuestra impronta musical porque ya como argentino llegás al mundo, yo sería muy feliz y muchos seríamos muy felices”. Según la cantante de folklore, Bizarrap le respondió rápidamente. “Me contestó al toque re buena onda, muy respetuoso”, aseguró en el estudio de Vale 97.5.

Más tarde comparó sus comienzos con los de los nuevos artistas. “Hay una cosa medio con la gente nueva… lo mismo que le pasaba a la gente grande cuando yo surgí, te mira como diciendo ‘yo no sé si puedo empatizar’ o ‘no tenemos nada en común’ y en realidad sí. La música es un espacio que no tiene edad, no tiene género”, aseguró.

Por último, fue consultada acerca de si estaría dispuesta a colaborar en una BZRP Music Session. “A mí me encantaría”, señaló, aunque también agregó que debe ser algo natural. “A mí no me gustan las cosas forzadas”, aclaró.