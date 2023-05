Quién es Peso Pluma, el cantante mexicano protagonista de la BZRP Music Session #55

El cantante mexicano Peso Pluma es uno de los artistas más populares del momento. Con apenas 23 años ya ha logrado que sus canciones suenen en todo el mundo. Además, en su discografía ya cuenta con colaboraciones con grandes figuras del género urbano como Nicki Nicole, Becky G y ahora Bizarrap.

El famoso productor musical argentino anunció que Peso Pluma será el protagonista de la BZRP Music Session #55. A través de un video animado publicado en su cuenta personal de Instagram, Bizarrap compartió la esperada noticia y rápidamente el nombre del artista mexicano se volvió tendencia en las redes sociales.

Quién es Peso Pluma

Su nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, Jalisco, una zona metropolitana de Guadalajara. Este joven mexicano se hizo mundialmente conocido como cantante bajo el seudónimo Peso Pluma, en el subgénero de corridos tumbados.

A comienzos de 2022 publicó el sencillo “El Belicón” junto a Raúl Vega, y se convirtió en un verdadero éxito viral en plataformas como TikTok, Spotify y YouTube. Desde entonces no paró de lanzar canciones y unir fuerzas con grandes artistas de la música urbana como Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy on the Drums.

Peso Pluma con Becky G Foto: Instagram

Su estilo musical se caracteriza por un toque acústico con influencias de la música urbana como el trap mezclados con el sonido de los corridos. De esta manera, el cantante se posicionó como el artista más escuchado de Spotify en México, y logró superar al puertorriqueño Bad Bunny.

Quién es Peso Pluma, el cantante mexicano del hit viral “Ella baila sola” que es furor en TikTok Foto: Instagram

Peso Pluma, el cantante mexicano que es furor en las redes

Por otra parte, en abril del 2023, Peso Pluma se convirtió en el mexicano con más entradas al Billboard Hot 100 (seis canciones). Su canción “Ella baila sola” alcanzó el puesto número 4, siendo la posición más alta para cualquier artista mexicano en Estados Unidos. Para coronar este gran momento, se presentó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon donde interpretó este hit viral.