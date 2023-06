El descargo de Bizarrap tras las críticas por la Music Session con Peso Pluma

Este miércoles 31 de mayo, Bizarrap estrenó la BZRP Music Session #55 con Peso Pluma. Sin embargo, la colaboración no fue lo que muchos esperaban. A pesar del gran éxito del cantante mexicano en plataformas como TikTok y Spotify, este tema generó una ola de críticas.

Apenas minutos más tarde del estreno de la BZRP Music Session #55, los usuarios de las redes sociales compartieron sus primeras impresiones al respecto. Si varios celebraron esta colaboración, a muchos otros no les gustó esta fusión entre el productor argentino y el cantante mexicano.

“El tema no es que Peso Pluma cante corrido, el problema es que no distingo una canción de él con la colab con Bizarrap, biza siempre se ha destacado por el sello que le pone a sus sessions y considero que ese es el disgusto de la gente, no como tal el género”, dice uno de los tweets que más repercusión tuvo.

“Ya escuché la session con Peso Pluma y extrañamente el que se ve que no supo encajar fue Bizarrap jajaja Peso Pluma estaba en su onda y lo hizo bien, pero BZRP no supo ni qué verga hacer. Esperaba algo más, algo diferente y no algo que bien pudo hacer PP solo”, compartió otro usuario.

Bizarrap salió a dar explicaciones tras las críticas por su Music Session con Peso Pluma

El revuelo fue tal que hasta el propio Bizarrap hizo su descargo. “La composición la hice con VST, todo digital. Una vez que terminamos la composición, la banda de Peso Pluma grabó todos los instrumentos reales. Esto fue porque quería darle el espacio de su BZRP Session para que siga llevando los corridos a distintos públicos”, explicó.

Por último, apuntó directamente a quienes criticaron el estilo de esta sesión y sostuvo: “Me encantan los corridos y Peso Pluma, él no necesitaba rapear sobre el trap para romperla”.

Bizarrap salió a dar explicaciones tras las críticas por su Music Session con Peso Pluma Foto: YouTube

Qué son los “corridos tumbados”, el nuevo furor musical

Los corridos tumbados son un género musical emergente que combina elementos del corrido mexicano tradicional con sonidos y estilos contemporáneos como el trap y el reggaetón. Han ganado mucha popularidad en los últimos años, especialmente entre los jóvenes en México, en la comunidad latina en los Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, debido a la viralidad de las redes sociales.

Los corridos tumbados surgieron como una respuesta a la necesidad de los jóvenes mexicanos de encontrar nuevas formas de expresión musical. Los artistas que hacen esta música suelen hablar de sus propias experiencias y de los problemas que enfrentan en su vida diaria, lo que hace que sus letras sean muy cercanas a su público.