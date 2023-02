Una de las primeras ganadoras de la 65.ª edición de los Premios Grammy fue Rosalía. La cantante española no estuvo presente durante la ceremonia de premiación pero celebró el triunfo de “Motomami” en la categoría Mejor álbum latino de rock o música alternativa. Aunque los usuarios de las redes sociales no estuvieron tan felices por este premio.

Durante la gala los Premios Grammy 2023, Rosalía se convirtió en la primera artista solista en ganar dos veces la categoría Best Latin Rock or Alternative Album. Esta vez, gracias a su exitoso álbum “Motomami” la española venció a otros artistas como Fito Páez quien competía con su disco “Los años salvajes”.

Rosalía en los Latin Grammy en 2022, donde también se llevó varias estatuillas. (Instagram Rosalía)

Como en 2019, cuando la intérprete de “Despechá” ganó por primera vez esta categoría por su trabajo discográfico “El mal querer”, la polémica se instaló en redes sociales y las críticas no tardaron en llegar. Mientras Rosalía celebraba su victoria desde la cama, los usuarios criticaban el hecho de que no sea latina y “Motomami” no sea un álbum de rock.

Rosalía celebró su “Motogrammy” desde la cama y recibió críticas en las redes sociales Foto: Twitter

En Twitter se mostraron molestos por la categoría en la que habían incluído “Motomami” y compartieron sus reflexiones. “Yo amo a Rosalia y motomami es un discazo pero es una vergüenza que una ESPAÑOLA gane un premio de una categoría LATINA, mas cuando el resto de los nominados son latinos de verdad” fueron algunos de los tantos mensajes de indignación.

Aunque, según la explicación oficial, el concepto “latino” se refiere a todos los que hablan lenguas romances, derivadas del latín. Pero lo que sucede es que para la mayoría de los espectadores lo “latino” está directamente relacionado a lo hispano y de allí la confusión. Por último, “Momami” podría ser considerado un álbum alternativo al igual que su anterior obra.

La cantante española batió todos los récords con su disco "Motomami".

Rosalía celebró su Premio Grammy desde la cama

Pese a estar nominada, Rosalía fue una de las grandes ausentes de los Premios Grammy 2023. La cantante española festejó el triunfo de “Motomami” a través de las redes sociales, donde compartió algunas imágenes de su reacción al recibir la noticia.

“MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEE??” escribió en sus cuentas de Twitter e Instagram con fotos suyas acostada y otra con la boca abierta, semi movida, que reflejaban su euforia tras consagrarse ganadora.