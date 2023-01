Rosalía fue una de las precursoras en la tendencia de las uñas largas. Desde su estrellato con “El Mal Querer” la cantante catalana convirtió sus garras en su marca registrada. Así como Emilia Mernes optó por los brillitos debajo de sus ojos, la intérprete de “Motomami” implementó esta técnica para decorar sus manos. Aunque hace un tiempo decidió quitárselas por un sorprendente motivo.

Rosalía explicó el motivo por el cuál ya no lleva sus famosas uñas largas como garra Foto: Web

A través de su cuenta de Twitter, Rosalía se tomó un momento para interactuar con sus seguidores y respondió algunas preguntas. Entre ellas una sobre cuándo grabó “LLYLM”, su más reciente single. A lo que la cantante contestó: “La mañana siguiente de la gala de los Grammys Latinos”.

Rosalía hizo historia en los Latin Grammy 2022: “Motomami” ganó la categoría álbum del año Foto: Twitter

Por otro lado, también le consultaron sobre este detalle particular sobre su look que sus fans notaron. “¿Por qué al principio de la era Motomami llevabas uñas largas y luego no?” fue la gran duda de uno de sus seguidores. Rosalía no dudó en explicar el verdadero motivo y su respuesta conmovió a todo su público.

Rosalía explicó el motivo por el cuál ya no lleva sus famosas uñas largas como garra Foto: Instagram

“Porque decidí que era más importante poder tocar el piano y la guitarra en el escenario que llevar las uñas largas”, confesó con total profesionalismo y dedicación en sus shows en vivo.

Rosalía explicó el verdadero motivo por el cuál ya no lleva sus famosas uñas largas como garra Foto: Twitter

Los mejores looks de Rosalía con uñas largas

Rosalía ha causado impacto en la moda en más de una ocasión gracias a sus largas uñas en forma de garra.

Los mejores looks de Rosalía con uñas largas Foto: Twitter

Incluso, muchas personas llegaron a parodiar cómo era hacer tareas cotidianas con ellas, aunque el tiempo demostró que fue una visionaria de la tendencia de la moda.

Los mejores looks de Rosalía con uñas largas Foto: Instagram

Algunos de sus mejores diseños de uñas los lució sobre el escenario de sus shows previos al “Motomami Tour”.