No es el N5 de Chanel: qué perfume usa Lali Espósito y cuánto cuesta

Así como Rosalía y Nathy Peluso mostraron qué llevan dentro de su bolso, esta vez llegó el turno de Lali Espósito. La actriz y cantante argentina pasó por el canal de Vogue Spain, reveló qué objetos no pueden faltar en su cartera cuando está de viaje y mostró cuál es su perfume favorito.

Además de causar sorpresa al incluir un juguete sexual dentro de sus prioridades, Lali Espósito terminó con el secreto y compartió qué perfume usa… y no, no es el N5 de Chanel.

Eligió el mismo look que Wanda Nara Foto: instagram/lalioficial

“Quiero que valoren este momento porque yo no suelo decir qué perfume uso” admitió antes de revelar su fragancia favorita. “Pasa algo muy bonito, bah que a mí me gusta que suceda, que es que la gente cuando me saluda me dice ‘esto es olor a vos’ así que ya no lo voy a poder cambiar”, añadió como detalle.

Finalmente, reveló su secreto. “Lo uso hace muchos años, es un Dolce & Gabbana”, comentó con el pequeño frasco entre sus manos. Se trata, más precisamente, del “The only one” de la famosa marca italiana y cuesta alrededor de $44.500 pesos argentinos.

Por otra parte, la artista mostró su ‘coreografía’ a la hora de ponerse perfume en diferentes partes del cuerpo. Acerca de sus gustos, aclaró: “Tiene power, es fuerte, no me gustan tan de veranito, fresquito, como que tengan más cuerpo, que lo sientas y no se parezca a otro”.

Lali Espósito lució un vestido minifalda que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram/lalioficial

El accesorio favorito de Lali Espósito

En su bolso, Lali Espósito siempre lleva lentes de sol. Según reveló, tiene una gran colección de gafas de diferentes tamaños y modelos. Además de ser un complemento para sus outfits también le sirven para proteger su vista y hasta ocultarse cuando quiere pasar desapercibida y que no la reconozcan por la calle.