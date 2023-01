Post “Motomami”, Rosalía lanzó “LLYLM”, una canción en ‘spanglish’ con sabor a pop

Hace unas semanas, Rosalía filtró ella misma un fragmento de “LLYLM” a través de TikTok. Rápidamente sus fans se emocionaron por escuchar el nuevo material, sin embargo, horas más tarde decidió eliminar la publicación. Aunque el hype ya estaba instalado y solo quedaba esperar para poder disfrutar de la era post “Motomami”.

Finalmente, Rosalía está de regreso con nueva música. Poco a poco, la cantante española va dejando atrás el concepto de “Motomami” para darle paso a su nueva etapa. “Lie like you love me (LLYLM)” es una canción donde mezcla el español y el inglés, con sonidos de pop y flamenco que tanto la caracterizan.

A través de su canal de YouTube, la artista catalana publicó el lyric video de “LLYLM” con imágenes suyas y animaciones según cada parte de la letra, para que sus fanáticos puedan aprenderse el nuevo sencillo. En pocas horas, el videoclip superó las 180 mil reproducciones y sus seguidores no tardaron en dejar sus reacciones.

“Para mí esta canción me recuerda mucho a la era Mal Querer pero tiene pop en inglés, una maravilla, una mezcla perfecta para internacionalizar una canción con pinceladas flamencas, es preciosa esta canción, mi nueva favorita, extrañé muchísimo las palmas y la Rosalía flamenquita” y “el ritmo es muy innovador, pop con palmas flamencas. Y la letra es tan triste, es la idealización de un amor que a pesar de ser feliz vive un engaño rogando ser amada. Rosalía nunca decepciona” fueron algunos de los comentarios más destacados.

Así es la letra de “LLYLM”, la nueva canción de Rosalía

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me divierte’, maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh

I don’t need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar

O no ser y disfrazar

Your angel, you’re my vamp tonight

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más