“El mal querer” de Rosalía cumple un nuevo aniversario: las 11 frases más icónicas del álbum

“El mal querer” de Rosalía fue publicado exactamente el 2 de noviembre del 2018. Este álbum conceptual ha sorprendido positivamente tanto a sus fans como a la crítica especializada, que esperaban un disco del género urbano y al final se encontraron con un trabajo mucho más amplio en su gama de sonidos y, por momentos, puramente flamenco.

“El mal querer” está dividido en 11 tracks que son en realidad 11 capítulos en los que Rosalía decidió rendir homenaje a “Bodas de Sangre”, una de las grandes obras del escritor Federico García Lorca. En este álbum, la cantante española narra la historia de una mujer empoderada que lucha contra un amor tóxico. En el camino busca deconstruirse y finalmente consigue la liberación, escapando de todo aquello que la ata y hace infeliz.

Portada de "El Mal Querer" de Rosalía Foto: oficial

Las 11 frases más icónicas de Rosalía en “El mal querer”

“No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte” (Malamente, Cap.1: Augurio)

En esta canción, Rosalía muestra la lucha por parte de la mujer para liberarse de aquello que la tiene cautiva.

“Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz, que no lo escuche la novia, que no salga la luna, que no tiene pa’ qué” (Que no salga la luna, Cap.2: Boda)

En este tema, la cantante se refiere a un casamiento por conveniencia o a la fuerza, y una clara referencia a ‘Bodas de Sangre’, de Lorca.

“Cuando sales por la puerta pienso que no vuelves nunca y si no te agarro fuerte siento que será mi culpa” (Pienso en tu mirá, Cap.3: Celos)

Este single habla sobre los celos, la posesión y la intimidación del hombre frente a la mujer en una relación. En el videoclip se puede ver a una Rosalía fuerte y empoderada rodeada de armas que la apuntan.

“Mucho más a mí me duele de lo que a ti te está doliendo” (De aquí no sales, Cap.4: Disputa)

Una de las frases más crudas, que expone el maltrato, la violencia de género y las relaciones tóxicas.

“Yo río por fuera y lloro por dentro” (Reniego, Cap.5: Lamento)

Una expresión de una mujer que está sufriendo pero que tiene que fingir normalidad en una relación poco sana para no hacer enfadar al hombre y empeorar todavía más la situación.

“Yo por amor bajé hasta al infierno” (Preso, Cap.6: Clausura)

Este es el único track del disco que no está cantado por Rosalía. En su lugar aparece la voz de la actriz Rossy de Palma quien cuenta cómo una relación tóxica te va atrapando sin que te des cuenta.

“Solita en el infierno/en el infierno está atrapá” (Bagdad, Cap.7: Liturgia)

Una de las canciones favoritas del público por la fuerza de su mensaje. Este tema describe una vida tormentosa. Además, la melodía remite a “Cry me a river” de Justin Timberlake.

“Pon tu cuerpo contra el mío y haz que lo malo sea bueno, impuro lo bendecido” (Di mi nombre, Cap.8: Éxtasis)

Es el tercer corte del álbum. Esta vez, la mujer poderosa se muestra en un momento de éxtasis, en pleno encuentro sexual con un hombre.

“Y cae la lluvia triste para mirarte detrás de cada gota te mira un ángel” (Nana, Cap.9: Concepción)

Este tema tiene una letra breve pero sentida y una estrofa sufrida que habla de un hijo no deseado.

La cantante española Rosalía

“Aunque me cueste la vida o aunque tenga que matar” (Maldición, Cap.10: Cordura)

La intérprete habla sobre esa mujer que ha despertado tras una relación basada en la violencia y está dispuesta a sacrificar su vida o la de su pareja para poder escapar.

“A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia” (A ningún hombre, Cap.11: Poder)

Esta última canción muestra a la mujer, interpretada por Rosalía, como una diosa que es dueña de su propio destino y, finalmente, libre.