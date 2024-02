Premios Grammy 2024: todos los ganadores, el show de Miley Cyrus y la gran noche de Taylor Swift

El escenario del Crypto Arena de Los Ángeles se llevó a cabo este domingo la celebración de los Premios Grammy 2024, una gala que prometía brillar a pesar de los pronósticos de una tormenta inminente y lo logró. La entrega de premios, que destacó el talento de diferentes artistas, estuvo marcada por momentos de glamour y reconocimiento a la excelencia musical.

Como señalaban las nominaciones, las protagonistas indiscutibles de esta edición de los premios Grammy fueron las talentosas artistas femeninas. Los premios más prestigiosos de la noche fueron para Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish y Karol G, entre otras talentosas artistas.

Karol G se llevó un grammy.

Las mejores vestidas de la noche

Desde la primera instancia en la alfombra roja, las estrellas de la música desfilaron con elegancia, capturando la atención de los asistentes y espectadores. Algunas de las más aplaudidas de la noche fueron Taylor Swift y Miley Cyrus.

Taylor Swift optó por un vestido blanco encorsetado de Schiaparelli Couture.

Taylor apareció con un vestido blanco con corset y muy airedado de Schiaparelli Couture con guantes negros. Por su parte, Cyrus se llevó todas las miradas con un vestido dorado con muchas transparencias de Maison Margiela.

Miley Cyrus fue con vestido dorado de Maison Margiela.

Los shows de la noche

La ceremonia de los premios Grammy fue testigo de una serie de impactantes actuaciones en vivo, que abarcaron tanto a leyendas de la música como Stevie Wonder y Joni Mitchell, como a los artistas destacados de la noche, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Travis Scott. Miley Cyrus cautivó al público al interpretar su éxito “Flowers” en un homenaje a divas de los años 70 como Diana Ross y Gloria Gaynor.

La audiencia fue conmovida por la presentación de Billie Eilish con la canción del año “What I Was Made For?”, seguida de la emotiva interpretación teatral de Olivia Rodrigo con su éxito “Vampire”. Una de las actuaciones más impactantes fue la del rapero Travis Scott, nominado por su álbum “Utopia”, que durante su presentación rompió varias sillas de madera y lanzó algunas de metal.

Otro de los momentos más emotivos de la noche fue la conmemoración a los fallecidos del último año, que comenzó con un especial homenaje de la leyenda de la música Stevie Wonder a Tony Bennett. Juntos, con Bennett en pantalla, interpretaron el clásico “For Once in My Life”, recibiendo una ovación de todos los presentes.

Todos los ganadores de los premios Grammy 2024