Sin dudas, la música nacional se encuentra en un gran momento a nivel global. Tal es así que durante los Latin Grammy 2023, varios figuras argentinas deslumbraron con su presencia. Incluso, Bizarrap fue el gran ganador de la noche por sus Music Sessions junto a Shakira y Quevedo.

Pero también hubo otro ganador argentino para destacar. El joven productor Zecca, de tan solo 22 años de edad, recibió 4 nominaciones en esta edición de los premios Latin Grammy y se quedó con 3 de ellos: “Mejor Canción Urbana”, “Mejor Canción Pop” y “Canción del Año”.

Tras la ceremonia, el artista se tomó un momento para agradecer y compartir una emotiva reflexión. “Me es difícil acompañar estas fotos y videos. Anoche gané tres Grammys con 22 años”, comenzó diciendo en su publicación de Instagram.

Luego, se refirió a sus comienzos y todo lo que debió hacer hasta llegar al lugar en el que hoy está: “Hace 11 que empecé a hacer esto, con herramientas muy humildes y con bastantes obstáculos, teniendo que aprender inglés para entender los tutoriales que en español no existían, compartiendo una compu de poquitos recursos con una familia de 7 personas, en Funes, lejos de capital donde todo pasa, pero siempre movido por un amor, pasión y admiración hacia la música que no conoce límites”.

Quién es Zecca, el productor argentino de 22 años que ganó 3 Latin Grammy junto a Bizarrap Foto: Instagram

Por último, cerró con varios agradecimientos, especialmente hacia su colega. “Soy un afortunado y bendecido no solo de poder vivir de esto, sino de hacerlo trabajando con amigos que quiero tanto, y no hay mejor ejemplo que Bizarrap. Te quiero hermano. Felicidades. no podría estar más feliz de que sean con vos. gracias por confiar siempre y por ser el gran amigo que sos”, destacó.

El 2023 fue el año bisagra de su carrera. Por primera vez que el nombre de Zecca apareció entre los nominados de los prestigiosos Grammy Latinos, los más importantes de la industria hispanohablante.

La participación del joven productor en las Music Session de Bizarrap con Shakira y Quevedo es un claro ejemplo de su camaleónica figura en la escena. Fue quien se encargó de la mezcla y la masterización de ambos tracks, un arte en el que fue un autodidacta aplicado desde muy chico.

Además, participó como compositor junto a Santiago Alvarado, Bizarrap, Keityn y Shakira en el hit que dio vuelta el mundo entero y fue elegida como Canción del Año. En el caso de la sesión 52 se encuentra también entre los nombres de quienes compusieron la canción ganadora como la mejor del género urbano junto con Santiago Alvarado, Bizarrap y el propio Quevedo.

De esta manera, el productor, compositor y beatmaker, se posiciona como una de las grandes revelaciones del último tiempo. Así como uno de los creadores de grandes hits del momento. Zecca ya ha colaborado con importantes figuras y está detrás de algunos de los proyectos más sólidos del panorama actual, entre ellos los más recientes lanzamientos de Duki, Bizarrap, Emilia, Khea, y Tiago PZK, entre otros.