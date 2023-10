Quién es Juli Savioli, la influencer y comediante que empezó su carrera musical

La conexión entre el mundo de las redes sociales y la industria musical es cada vez más estrecha. Como en el caso de María Becerra, Yami Safdie y hasta More Cesareo hay muchas figuras que dieron sus primeros pasos en el entretenimiento como youtubers o influencers para luego dar comienzo a una carrera musical. Algo similar es lo que está ocurriendo con la comediante Juli Savioli que este año estrenó un EP de 5 canciones.

La joven de 21 años juntó popularidad a través de la plataforma TikTok, en donde suele subir videos demostrando sus habilidades para hacer reír. Juli Savoli cuenta con más de 7,5 millones de seguidores en su cuenta de la plataforma china y en 2022 se convirtió en la argentina con más visualizaciones en el mundo.

Nacida en Mar Del Plata, comenzó a juntar reconocimiento gracias a sus particulares videos en dónde demuestra sus capacidades corporales para interpretar personajes bizarros. Las formas tan específicas que tiene para moverse y que le han contribuido a su reconocimiento surgen de su formación como bailarina. Durante 16 años practicó danza clásica.

Juli Savioli Foto: Instagram

Según declaró en Olga, el canal de streaming de Migue Granados, el ámbito de la música clásica la marcó un montón. “A mi la danza clásica me curtió muchísimo, mentalmente me hizo bosta. Las minas todo el tiempo te están mirando y comparando”, aseguró la creadora de contenido. Además, explicó que en ese círculo fue donde empezó a notar ciertas expresiones corporales que después usó en sus videos: “Ya detectaba los movimientos, las expresiones, lo gestual, como me hablaban”.

Otro sello distintivo del contenido que la influencer publica en sus redes sociales son los videos imitando a los actores de doblaje mexicanos.

En la entrevista que sostuvo con el popular canal de streaming, Savioli mostró que tiene capacidades para cantar. Además, había adelantado que sestaba preparando un proyecto musical en solitario.

Perfección, el primer EP de Juli Savioli

El debut musical de Juli Savioli como cantante se materializó el 14 de septiembre con la publicación de Perfección, un EP de 5 canciones. El proyecto es un viaje que ahonda entre el pop, el R&B y el funk.

La producción y la masterización están a cargo de Lucas Murua. A lo largo del proyecto, la cantante muestra toda su versatilidad a través de la sensualidad y la sensibilidad que la caracterizan.