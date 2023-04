Yami Safdie, la creadora de “De Nada”, el hit viral de TikTok: “Es un orgullo ser parte de esta generación”

Yami Safdie es una de las artistas argentinas más prometedoras para este 2023. A sus 19 años comenzó a subir covers a sus redes sociales, lo que le dio una amplia audiencia en plataformas como Instagram y TikTok. Su canción “De Nada”, que forma parte de su álbum debut “Dije que no me iba a enamorar”, se convirtió en un verdadero hit viral. Incluso, acaba de lanzar “De Nada Remix” junto a Micro TDH y Rusherking.

El próximo domingo 9 de abril se presentará en el escenario de Tecnópolis en el mega evento Flow Gamergy 2023, que también será transmitido en el Twitch del canal de Amazon Music. Antes de su prometedor show, la cantante charló en exclusiva con Vía Urbano.

¿Cómo te preparás para el Flow Gamergy 2023?

- Estamos ensayando mucho. Es una oportunidad increíble, el escenario es re distinto porque es 360, con pantallas, y va a haber mucha gente. Sé que va a haber una energía muy linda porque ya sé cómo es la Gamergy así que muy manija.

¿Qué sentís de formar parte de este evento que reúne a tantos creadores de contenidos?

- Es un orgullo ser parte de esta generación y también estoy muy agradecida de que me haya tocado vivir en esta época. Yo siempre cuento que cuando yo era chiquita y soñaba con hacer música era mucho más difícil, o se veía como algo más lejano, que tenía que salir en la tele o que “te descubran”. No nos imaginábamos en ese momento que íbamos a tener estas herramientas. Así que me siento muy feliz de ser parte y también un poco responsable de mostrarle a todo el mundo de que sí se puede y que tenemos esas herramientas que las podemos aprovechar. Uno de mis objetivos es ser una inspiración para gente que tiene objetivos parecidos a los míos.

¿Algún consejo que le darías a quienes están comenzando y quieren dedicarse a la música?

- Yo siempre digo que el consejo número 1 es ser perseverante, no rendirse, seguir intentando, probar distintas estrategias y también suena un poco cliché pero es real, ser auténtico. Buscar qué es lo que tenés vos, porque todos tenemos algo, qué es lo que te diferencia para compartirle a la gente, y que puedan conectar con vos. Creo que con esas cosas, tarde o temprano, terminás encontrando tu público.

¿Qué fue lo más loco que te pasó con tus canciones?

- Es todo una locura, ya el hecho de que se haya hecho tan viral “De Nada” en TikTok fue una locura. Algo que me sorprendió mucho de esta canción es que siempre tuvo más views de México que de acá, de Argentina. Nunca me había pasado algo así, y eso es gracias a TikTok porque tiene eso de que podés llegar a cualquier parte del mundo.

Y el remix, la forma en que surgió también fue muy loca y también fue gracias a las redes. Micro TDH subió su parte a TikTok, así de la nada, yo la vi y para mí fue una locura. De ahí salió el remix oficial.

¿Cómo surgió la idea de sumar a Rusherking a “De Nada Remix”?

- A Rusher lo invitamos nosotros porque ya estábamos avanzando con la canción y charlando fue como ‘che estaría bueno sumar a un tercero’. Porque a Micro la gente lo estaba esperando, me lo estaban pidiendo todos los días. Entonces sentíamos como que le faltaba el efecto sorpresa de alguien más. Ahí fue cuando Micro me sugirió a Rusher porque ellos ya habían trabajado juntos y me pareció una muy buena idea. Se lo propusimos y le gustó.

Ahora que sos tan conocida muchos colegas también te deben escuchar. ¿Qué artista que admires sabés que escucha tu música y te conoce?

- Me pasó que al video de mi reacción al dúo de Micro le puso ‘me gusta’ Duki, eso me sorprendió bastante. Yo lo admiro un montón hace mucho. Y me escribió Camilo, el mismísimo. Me dijo que estaba en Buenos Aires y que había visto el cartel en la calle con mi cara. Me mandó un texto hermoso, la verdad que yo lo voy a guardar para siempre porque es un ídolo para mí. Decía que se puso re contento de verme y de que me esté yendo así de bien, que ya nos vamos a cruzar por ahí. Yo estaba saltando en una pata cuando pasó eso.

¿Qué nos podés adelantar de tu show en Tenópolis que se transmitirá a través del Twitch de Amazon Music?

- Es la primera vez que tocamos con la banda completa, para empezar. Ya de por sí va a ser algo muy nuevo. Y vamos a tener muchas cosas en las pantallas. Muchas cosas armadas para cada canción.

Ping pong con Yami Safdie

¿Una canción que se te haya pegado en el último tiempo?

- “En la intimidad” de Emilia Mernes, Big One y Callejero Fino, la tengo pegadísima

¿Un artista nuevo que te guste?

- Todavía no sacó mucha música, creo que sacó un tema o dos pero me gusta mucho lo que hace y la voz que tiene es Ambi, Ámbar, la hermana de Tiago PZK. Estoy esperando que saque música, porque también es muy chiquita de edad, pero me gustaría en algún momento poder colaborar con ella.

¿A quién admirabas de chica?

- A los Jonas Brothers, eran mis máximos ídolos. De hecho pasó hace un par de años que me compartieron un cover en su Instagram y para mí fue uno de los logros más grandes de mi vida. Son los artistas que me inspiraron de chiquita.

¿Cuál era tu Jonas favorito?

- Joe, en su momento era Joe, ahora te digo que me gusta más Nick.

¿Un álbum que te haya marcado?

- El primer disco de Bruno Mars, ese fue muy impactante para mí, las baladas, la forma de cantar de él, las letras. Lo escuché muchas veces, lo quemé bastante. Y uno de los discos de Julieta Venegas, el más exitoso digamos, fue uno de los primeros que me regalaron en mi vida y lo escuchaba mucho. Me despertaba a la mañana para ir al colegio con ese disco.