Yami Safdie lanzó “Dije que no me iba a enamorar”, su primer álbum, y en menos de 24 horas alcanzó el millón de reproducciones en Spotify. Tras el lanzamiento del single “La Canción + Bella” y el adelanto “De Nada”, la artista argentina estrenó su álbum debut que cuenta con la participación de artistas como Nacho, Enez, Milo J, entre otros.

A través de sus redes sociales como Instagram y TikTok, Yami Safdie comparte ingeniosos y personales videos donde habla frente a cámara, cuenta sus experiencias y canta en vivo para sus seguidores. De esta manera, logró promocionar su música y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

Quién es Yami Safdie, la tiktoker argentina que lanzó su álbum debut y ya sumó más de un millón de reproducciones Foto: Warner Music

Su tema “De Nada” fue publicado en TikTok e Instagram a modo de adelanto y acumuló más de 5 millones de reproducciones en ambas plataformas. A pedido del público, la cantante decidió grabarla en estudio e incluirla en su disco. Como resultado, consiguió más de 25 mil streams del single en sus primeras 24 horas desde el lanzamiento mientras que el álbum ya tiene más de un millón de reproducciones.

Por su parte, “Dije que no me iba a enamorar”, el título de este proyecto hace referencia a una frase célebre de la cantante que le dio gran viralidad en redes sociales y es el manifiesto de sus raíces y su conexión con el público, motor protagonista de su éxito y evolución como artista. “Es el proceso de cómo llegué hasta acá y el resultado de la persona en la que me convertí” aseguró.

En cuanto al estilo y el concepto detrás de este trabajo confesó: “Pasa por géneros y sonidos muy diferentes, que representan y homenajean a los artistas que me influenciaron, pero también tiene un hilo conductor, que es mi esencia y mi forma de contar historias.”

“El Bolero”, la colaboración de Yami Safdie y Milo J

“El Bolero” es el corte de difusión de “Dije que no me iba a enamorar” y tiene a Milo J como artista invitado de lujo. Esta canción cuenta con un sonido experimental que combina elementos clásicos y actuales. En palabras de Yami, este tema “es una historia desgarradora de desamor. Se refiere al hecho de extrañar a alguien como una maldición, como un fantasma que te sigue a todas partes”.

Sobre Yamie Safdie

Yami Safdie inició sus estudios en canto y teatro musical a los 9 años. Durante su adolescencia, estudió música en el Conservatorio Alberto Ginastera mientras que actualmente cursa la Licenciatura en Artes Escénicas. A sus 19 años comenzó a subir covers a sus redes sociales, lo que le dio una amplia audiencia que hoy supera los 600.000 seguidores en Instagram y los 2 millones en TikTok.

En el 2021, Yami inició una nueva etapa en su carrera con sus últimos lanzamientos: “Caminar Sola”, “Flashear”, “FC” y “Pa´ Quererme Así”. A fines de ese mismo año, firmó con Warner Music Argentina. Su primer lanzamiento con la discográfica fue “Como Si Na”, la cual superó los 100 mil streams en Spotify y 500 mil reproducciones en YouTube.

En 2022, Yami lanzó su single “Catálogo” con la cantante mexicana Francely Abreuu. El tema ya superó los 200.000 streams en Spotify. En junio presentó “El Show”, su primer tema en solitario del 2022, el cual forma parte de su primer álbum “Dije Que No Me Iba a Enamorar”, ya disponible en todas las plataformas.