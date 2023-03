Tiene 17 años, anda en autos de alta gama y suena en todos lados: quién es Alejo Isakk, el menor del movimiento

Alejo Isakk es una de las nuevas caras del género urbano argentino. Con tan solo 17 años, ya logró acumular millones de reproducciones en sus canciones y se hizo un lugar en la escena nacional. Conocido como “El menor del movimiento”, el joven de Esteban Echeverría, ya suena en todos los boliches del país.

Su primera canción la grabó a los 13 años y predijo su futuro. Con una base de trap, ya que en aquel momento el RKT no había explotado, Alejo Isakk creó “Me voy a pegar”. A los 16 años, logró hacerlo con su single “Bellakeo”, que se viralizó en TikTok con los famosos challenges y le otorgó la masividad inmediata.

Quién es Alejo Isakk, el menor del movimiento

Alejo Nahuel González nació el 27 de diciembre de 2005 en el Barrio Siglo XX, ubicado en El Jagüel, dentro del municipio de Esteban Echeverría. Decidió llamarse Alejo Isakk artísticamente adoptando el apellido ruso de su madre.

Su primer acercamiento al rap comenzó a partir del año 2015 cuando Elian, su hermano mayor, le mostró una batalla de freestyle que tenía como protagonista al argentino Dtoke. Aquello fue un antes y un después en la vida de Alejo. A partir de entonces comenzó a rimar improvisadamente cada día de su vida. Poco tiempo después, con la ayuda de su hermano, quien creaba los beats, lo grababa y subía sus videos a las redes, comenzó su carrera musical.

Además de “Bellakeo”, “P rreo”, “Diablona”, “Chetos vs Turros”, “Red Bull y Red Label”, las participaciones con Gusty DJ en “Session en el Barrio” y “3 en 1″. También participó en varias colaboraciones que lo terminaron de ubicar como uno de los nuevos exponentes del género RKT.

“Para las colaboraciones –remix- me gusta ranchar antes de grabar, juntarme a conocerlos. Todas las colaboraciones que hice son porque me junto y me llevo con esos artistas”, confesó en una entrevista. A su corta edad, “el menorcito” ya ha grabado junto a varios referentes género, como Callejero Fino, Salas y Kaleb Di Masi, entre otros.

Tiene 17 años, anda en autos de alta gama y suena en todos lados: quién es Alejo Isakk, el menor del movimiento Foto: Instagram

La colección de autos de Alejo Isakk

Plata, fama, joyas, mujeres, armas y autos de alta gama son moneda corriente dentro del género urbano, más aún en el movimiento RKT. Antes incluso de tener edad suficiente para sacar el registro para conducir, Alejo Isakk ha logrado tener su primer vehículo. Pero no lo maneja él sino su familia.

Su hermano Elian es quien lo lleva a los shows, lo acompaña a todos lados y lo cuida de las tentaciones. También su mánager y primo, Luca Driver, lo acompaña a todos lados. De esta manera, Alejo logra tener los pies sobre la tierra y continuar trabajando enfocado en su música.