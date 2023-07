La llamativa confesión de Nicki Nicole sobre el rol que ocupa en su familia: “Caprichitos acá no”

Nicki Nicole es una de las artistas más influyentes de la música urbana. A su corta edad ya consiguió varios récords en las plataformas musicales y giras por todo el mundo. Este último tiempo estuvo promocionando su último álbum de estudio, Alma, en diferentes entrevistas. Por supuesto, los periodistas aprovecharon para preguntarle de todo, incluso sobre su vida personal y la cantante no duda en abrir su corazón.

En medio de su éxito, la joven de 22 años se encuentra en el foco de las polémicas por un posible nuevo amor. Desde su separación de Trueno, muchos han sido los rumores de posibles romances, pero ella no confirmó ninguno. Sin embargo, desde hace algunas semanas se viene especulando con su relación en el artista mexicano Peso Pluma.

Fueron ellos quienes afirmaron que se llevan muy bien, que tuvieron mucha química desde que se conocieron para grabar “Por Las Noches Remix” y que se admiran mutuamente. Pero por las interacciones en redes sociales y diferentes momentos donde los agarraron in fraganti, el rumor comenzó a ser realidad.

Recientemente, se pudo ver a ambos artistas en un paseo por el parque de diversiones Disney. Allí caminaron juntos, disfrutando del paseo, pero con miles de cámaras y fans que los seguían. Esta situación hizo que todos confirmen que lo que era una amistad, ahora pueda ser algo más parecido a una relación. Si bien ninguno de los dos confirmaron nada, las imágenes hablan por sí solas.

¿Cómo es Nicki Nicole como hija?

Cada detalle que cuenta Nicki Nicole de su vida tiene la atención de miles de usuarios. En esta ocasión, la cantante reveló algunas situaciones íntimas de su familia y cómo es la relación con cada uno de sus integrantes. Además relató con detalles que rol ocupa en el entramado familiar y cómo se siente con eso.

La pregunta fue muy concreta:”¿Cómo sos como hija?” y ante este interrogante la rosarina no dudó en responder con mucha sinceridad: “Yo como hija soy bastante tranquila dentro de todo, pero al ser la más chica y al no ser hija única… caprichitos nunca tuve” y agregó: “Caprichitos acá no, porque ya tengo tres que me siguen” refiriéndose a sus hermanos más grandes.

También expresó cuáles son las virtudes que aprendió como hija menor: “Super paciente, aprendí a compartir, como tengo tres hermanos, si no compartís, te hacen que compartas”.

Respecto de sus padres, la cantante relató: “Aprendí mucho de ver a mis papás, no solo como a mis papás. Cuando vas creciendo te vas dando cuenta que no son solo tus papás, que también fueron seres humanos, con vidas, con cosas, con problemas y empezás a entender que ellos no están a tu merced”.