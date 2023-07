Nicki Nicole se refirió al difícil momento que atravesó tras su separación de Trueno: “Muy poco autoestima...”

Nicki Nicole está pasando por un momento muy especial en lo profesional y en lo personal. Luego de un tiempo donde pasó por situaciones difíciles, entre ellas la separación de Trueno, ahora está mucho más repuesta y con una energía renovada. Es así que lo demuestra en su nueva música y en sus apariciones en shows y entrevistas.

Según ella misma confesó, Nicki Nicole pasó por una tormenta sentimental luego de su ruptura amorosa y tuvo que hacer un trabajo introspectivo para poder sanar todas aquellas cosas que la hicieron doler. Actualente está en un momento muy alto de su carrera y en lo personal un poco más relajada. Muchos son los rumores de nuevos amores que se acercan a la cantante. El más nombrado es su vínculo con Peso Pluma, que si bien ellos no han afirmado nada, muchas son las señales que indicarían que están en algo más que una amistad.

En una entrevista que brindó la cantante para Noches del Botánico, un medio de comunicación español, se animó a responder sobre todos los temas. La música, el amor, sus colaboraciones y sus metas, fueron algunos de los temas que abordaron junto al periodista Carlos Pérez de Ziriza.

Con la característica sonrisa de Nicki Nicole, la entrevista, que se realizó vía zoom, fue muy amena y comenzó por su nuevo álbum, Alma. Más adentrados en confianza, la artista fue consultada por su vida personal en relación con el concepto de su álbum. “Este disco, en el momento en que empecé a hacerlo, yo estaba muy poco conectada conmigo, estaba en un momento de muy poca seguridad en mí misma, muy poco autoestima”, confesó.

También señaló algunas de las cosas que la afectaron en aquel entonces como por ejemplo “perdidas de gente que obviamente quería mucho”. Sin embargo, sostuvo: “a través de la música siento que hice mucha catarsis y que sané muchas cosas.”

El entrevistador se sorprendió con las palabras de la cantante y comentó: “Me llama la atención lo de tu bajo autoestima”. La rosarina confesó con sinceridad: “El problema no es en lo musical, el problema es en lo personal. Yo creo que cuando llegamos a alguna perdida así de un amor, nos sentimos así un poco como inseguros. Y creo que también es parte del duelo, por eso me sirvió mucho de catarsis y sanar a través de cada canción de Alma”.

Los miedos de Nicki Nicole y su responsabilidad con el público

Entre muchas preguntas, una de las más profundas fue acerca de lo vertiginosa que es la industria musical y lo rápido que ha crecido su carrera. En este sentido, Nicki Nicole respondió: “La verdad es que más que vértigo siento una gran responsabilidad, pero la suelo tomar muy en serio. Ya no me da miedo tener esa responsabilida. Antes cuando era más chica cuando arranque ahí a los 18 años -que no fue hace tanto, pero fue todo muy de golpe- sí lo sentía”.

Para culminar, decidió reforzar la idea de la responsabilidad de sus mensajes, y como los artistas tienen un lugar preponderante en la vida de las personas con lo que hacen. “Mucha gente escucha nuestros mensajes y las cosas que compartimos. Somos un medio de comunicación también los artistas, y siento que es una gran responsabilidad y suelo tomarla en serio para el público, pero ya no me da miedo”, reflexionó.