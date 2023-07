Nicki Nicole y Peso Pluma ¿a los besos? El polémico video que confirmaría el romance

Luego de su separación con el Trueno, Nicki Nicole estuvo en el foco de muchas especulaciones respecto de sus nuevos amores. La artista de 22 años ha estado en las noticias por diferentes versiones respecto a nuevas conquistas. El primer nombre que circuló fue el de Peso Pluma cuando la argentina viajó a México y estuvo como invitada en uno de sus shows. Desde entonces mantuvieron un llamativo ida y vuelta a través de las redes sociales.

El cantante mexicano en cada publicación de su colega se encargó de dejarle algún mensaje. Por su parte, La rosarina respondió con algunos guiños, lo que hizo que muchos de sus fans sospechen que podría ser el comienzo de una relación amorosa.

“Con Peso Pluma me pasó algo muy loco, que es que yo a él como que lo escuchaba mucho, no lo conocía en persona, nada, no lo tenía tanto. Desde mi equipo me presentaron una parte del remix de ‘Por las Noches’, que por cierto era mi canción favorita de él”, expresó Nicki Nicole en una entrevista antes de que exploten los rumores de romance.

En las últimas horas, las redes sociales explotaron con lo que parecería ser la confirmación de esta nueva relación. Fue un usuario de TikTok que publicó un video donde los artistas estarían dándose un beso. Esto revolucionó completamente a sus fans que comenzaron a especular con este noviazgo. Si bien las imágenes son poco claras por las luces del lugar, que aparentemente era un boliche, se puede ver el acercamiento de ambos artistas y todo indica que se fundieron en un beso.

Por su parte, ninguno de los cantantes salió a hacer alguna declaración al respecto. No negaron ni afirmaron nada, pero los rumores cada vez son más fuertes.

Nicki Nicole ¿podría estar en una relación de a tres?

En medio de estos rumores, las redes sociales no dejaron pasar un llamativo mensaje de la cantante. Hace unos días, la rosarina escribió en su Twitter “Ya saben la ley: se va 1 llegan 2″ y causó furor entre sus fans.

Más allá de que es el nombre de uno de sus temas, esto descolocó a todos sus seguidores, que empezaron a sacar conclusiones al respecto. Ahora ya no solo estaba Peso Pluma en escena, podría también llegar a estar el streamer Spreen dentro del corazón de la cantante con quien recientemente compartió varios momentos que llamaron la atención del público.

“Si te casas con spreen te regalo una mansión”, “El streamer es la mejor opción reina”,”se fue trueno y llegaron spreen y peso pluma”, fueron unos de los tantos mensajes que le dejaron a la artista.