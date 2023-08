La Joaqui enfrentó los rumores de romance con Thiago Almada y reveló su verdadera situación sentimental

Sin dudas, La Joaqui es una de las cantantes argentinas más exitosas del último tiempo. Con hits como “Butakera” y “Dos Besitos” logró ubicarse en un lugar de privilegio dentro del género urbano. Además, se transformó en una de las famosas que más curiosidad despierta en el público. Y, por supuesto, su vida privada no pasa desapercibida.

En medio de su descanso de los escenarios, La Joaqui fue noticia por un fuerte rumor de romance con un jugador de la Selección Argentina. A raíz de un video que grabó, donde hablaba acerca de su estado de salud, un particular detalle llamó la atención y encendió las alarmas. Rápidamente, comenzó a circular la teoría de que estaría en una relación con Thiago Almada.

Tras su regreso como jurado de Got Talent Argentina, la cantante volvió a pasearse por diferentes canales de tv y streaming donde habló sobre su nuevo proyecto. Aunque también, fue consultada acerca de su vida personal y cómo está su corazón actualmente.

Con la honestidad que la caracteriza, Joaquinha Lerena se animó a contar su verdad y reveló su verdadera situación sentimental. “Me han inventado como tres novios este año, y me he sentido bastante frustrada al respecto porque digo ‘qué bronca loco, hago un montón de otras cosas’ siempre ponen en segundo plano mi talento”, comentó en su paso por Nadie Dice Nada.

La Joaqui habló sobre su intimidad, ¿qué pasó con Thiago Almada?

Durante la charla con Nicolás Occhiato y Flor Jazmín, dos de los integrantes del programa emitido por Luzu TV, La Joaqui se abrió y contó detalles de su intimidad. También aclaró: “No tuve ningún novio, eso es lo peor, ojalá me los hubiera c*leado pero no”, respecto a los últimos rumores de romance que circularon. “La verdad que llevo si cita si nada… en cualquier momento le saco telaraña”, agregó con humor.

La Joaqui y Thiago Almada Foto: Instagram

Luego, para ejemplificar habló acerca de una persona en particular. Si bien no dio nombres, todo apunta a que se refirió a la versión de un supuesto romance con Thiago Almada. “Hace poco tuve un rumor con un pibe que en realidad yo me llevaba bien con su familia, nos empezamos a seguir de buena onda y como empezaron a inventar tantos rumores tuve que decir ‘che loco está la mejor pero es una persona que tiene pareja, no me gustan estas cosas’ te tenés que dejar de seguir con alguien que te llevás bien y no pasó nada”, señaló.