La interminable guerra entre L-Gante y Tamara Báez: números de teléfono difundidos y nuevas denuncias

La bandera de la paz duró poco entre Tamara Báez y L-Gante, que volvieron a enfrentarse por un tema relacionado Jamaica, la hija que tienen en común. La influencer contó en sus redes sociales que hace tiempo que el cantante no la visita y Elian se vengó: publicó su número de celular. “Cualquier cosa yo no fui”, comentó.

Ante esta situación, Tamara se hartó de recibir mensajes y llamadas de números desconocidos a altas horas de la madrugada y le devolvió el gesto al referente del RKT. “No me llamen más por favor. Jami está durmiendo. ¿Qué necesidad, no? Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían. No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”.

Además, aclaró que cambiaría su chip para intentar ponerle un freno al acoso de la gente, y agregó: “¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”.

Tamara Báez difundió el número de L-Gante Foto: Instagra

LA INTERMINABLE LUCHA ENTRE TAMARA BÁEZ Y L-GANTE

Esta guerra no es nueva, hace tiempo que L-Gante y su exnovia vienen teniendo problemas respecto a su hija. Es más, en el 2022 amara lo ha denunciado por violencia familiar y económica al cantante.

En ese momento, la influencer señaló: “Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija”.

La ironía y los descargos por redes sociales son una modalidad habitual en esta guerra que pareciera no tener fin.