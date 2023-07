Karol G sorprendió a sus fans con un anuncio inesperado: “Si creyeron que ya lo han visto todo...”

Karol G se convirtió en una de las artistas más influyentes de la escena musical urbana. La artista de 32 años tiene una larga trayectoria con importantes récords. Es que su música es un éxito en todas las plataformas musicales gracias a hits como “Bichota” y grandes colaboraciones, entre ellas “TQG” con Shakira. Hoy en día es una de las artistas femeninas más reconocidas a nivel mundial.

Si bien su carrera es bastante extensa, tuvo momentos con más repercusión que otros. Sin dudas, la colaboración con Nicki Minaj en la canción “Tusa” hizo que Karol G se vuelva en una referente del género urbano latino y llegara a la industria estadounidense. Por supuesto, recientemente llegó nuevamente a la cima con la canción “TQG” junto a Shakira, que además es un sueño que tenía desde pequeña: poder cantar con su compatriota.

Además es un ícono de la moda. Cada look que luce, se impone inmediatamente. Hace poco estuvo en diferentes presentaciones durante el Paris Fashion Week y se lució en cada uno de los eventos. Fue invitada al desfile de Jacquemus, donde usó un vestido largo de una tela bastante fluida, pegado al cuerpo y con un calce espectacular.

Karol G impactó en el evento de Jacquemus Foto: Instagram

También se la pudo ver en la premiere de la película de Barbie, donde se destacó con su outfit total pink. La artista lució una increíble falda larga ajustada a la altura de la cadera con un estampado rosa con detalles en blanco y naranja. Estas prendas hicieron que más de uno quede impactado por su figura.

El sorpresivo anuncio de Karol G

La colombiana sorprendió a sus fanáticos al adelantar que este jueves 13 de julio dará un anuncio importante. La artista indicó que se trata de un nuevo proyecto, por lo que decidió hacer una canción y video para compartirlo con sus seguidores.

“A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es”, comentó al respecto. Además, aseguró que la fecha elegida es su número favorito espiritualmente.

“Si creyeron que ya lo han visto todo, RECUERDEN QUE SIEMPRE GUARDO LO MEJOR PARA EL FINAL Pdta: Está va dedicada a los míos, A LOS DE SIEMPRE !!”, agregó con misterio.

Sus fans enloquecieron con este anuncio y no tardaron en hacerse notar con los comentarios en el posteo. “Increíble como trabajas en silencio para que sean los frutos que hagan el ruido como no admirarte eres mucho con demasiado esperamos con ansias este nuevo trabajo”,”A esto le llamo yo Arte, trabajo, disciplina, no sé en que momento hemos dejado de ver la música como arte para consumir solo el chisme, por eso Amo a Karol por qué ella nos vuelve esa magia”, fueron algunos de los miles mensajes de amor a la cantante colombiana.