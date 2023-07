El llamativo ida y vuelta entre María Becerra y Karol G en redes, ¿se viene una colaboración?

Maria Becerra es una de las representantes argentinas del género urbano más exitosas a nivel internacional. La cantante está rompiendo todos los récords en la música y no para de sorprender con sus nuevos temas y sus presentaciones. En lo que va del año ya lanzó tres grandes hits: “Te Cura”, la canción para Rápidos y Furiosos X, la mega colaboración de “Los del Espacio” y su más reciente sencillo, “Corazón Vacío”.

El crecimiento de María Becerra parece no tener límites, hace unos días se presentó en La Velada del Año 3, el espectáculo que reúne a streamers y artistas. En este evento, la cantante se pudo lucir como nunca con una presencia única, muy segura, hizo un mix de sus canciones más populares. Además, sorprendió con sus dotes como bailarina en una coreografía que incluso tuvo destrezas físicas.

Otro de los momentos más épicos de su presentación fue la aparición de su colega y amiga Lola Índigo, con la que cantó “Discoteka”, un tema en que colaboraron este año y fue un éxito total.

En medio de la la promoción de su último tema “Corazón Vacío”, una canción muy especial donde incursionó por primera vez de lleno en el mundo de la actuación, la argentina estuvo de visita en La Resistencia, el famoso programa de televisión conducido por David Broncano. En esta distendida entrevista se animó a hablar de todo, incluso reveló detalles de su vida íntima.

Mientras tanto, María Becerra se toma tiempo para mantener activas sus redes sociales. Recientemente, la cantante compartió en Instagram una serie de recuerdos de la presentación en La Velada del año 3. En estos videos se puede ver un poco de la locura que generó su show en el público y cómo se lució arriba del escenario. Inmediatamente, la publicación tuvo miles de likes y comentarios. Pero lo que más llamo la atención fue un cruce de mensajes entre la cantante con su colega colombiana, Karol G.

La interacción entre María Becerra y Karol G que causó furor

María Becerra acompañó la publicación de su presentación en La Velada del año 3 con muchos agradecimientos. Especialmente para Ibai Llanos y para el público español. “Me recibieron como en casa y gracias a todos los que se sumaron por stream y estuvieron apoyando desde ahí. Todavía no caigo que el pico de audiencia lo tuvo mi presentación”, reflexionó emocionada.

Dentro de los comentarios, hubo uno que llamó la atención de todos. ue la mismísima Karol G la que comento: “Y ese último video cuál essss 😮‍💨👑S”, refiriendose al video donde están actuando María Becerra y Lola Índigo. Rápidamente la argentina respondió con mucho amor: “@karolg Gracias hermosa❤️❤️”

Interacción entre María Becerra y Karol G Foto: Instagram

Los fans no tardaron en comentar emocionados por este cruce y se hicieron notar: “Reinas para cuando colab”, we need colabo”, “Muerooo con un temita de ustedes dos 🔥”, fueron algunos de los tantos comentarios de los usuarios de Instagram. Esto por supuesto abre una pequeña ilusión de que las dos cantantes hagan una colaboración juntas, lo que será sin dudas un éxito asegurado.