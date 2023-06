Karol G y Feid ya no se esconden de las cámaras: así presumieron su amor en Miami

Más allá de su talento musical, Karol G siempre está en el foco mediático por su vida amorosa y los escándalos en los que se ha visto envuelta estos últimos años. Su ruptura más polémica fue con el reguetonero Anuel AA con quien tuvo una relación durante más de dos años. Ahora, finalmente, parece que confirmó su nuevo romance con Feid.

Recientemente, durante la celebración de los premios Tu Música Urbano 2023, Anuel AA se presentó en vivo y le dedicó un mensaje muy especial a su ex y a su nuevo novio. La polémica se desató al final de la actuación del puertorriqueño, cuando se desprendió la campera y debajo tenía una remera con la leyenda: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, un mensaje que iba directo a Karol G.

Anuel AA con la remera de la polemica Foto: instagram

Luego de este escándalo que generó el artista, los otros protagonistas no respondieron. Ni la Bichota ni Ferxxo se pronunciaron al respecto. Sin embargo, se los pudo ver muy enamorados y de la mano frente a las cámaras y el público. Esto de alguna manera es una respuesta y refuerza el mensaje de que la cantante se encuentra muy bien con su actual pareja y no tiene intenciones de volver con su ex.

Karol G y Feid de la mano Foto: twitter @itscarlosivan

Las redes sociales salieron en apoyo la pareja y sobre todo a Karol G. En algunos comentarios algunos fans mencionan a Anuel AA pidiendo que suelte el pasado y deje a la Bichota vivir su nuevo amor en paz.

Karol G y Feid muestran su amor en público Foto: Twitter

Anuel AA no superó a Karol G y apuntó contra Feid

Desde hace tiempo, Anuel AA viene buscando conflictos con la nueva pareja de Karol G y lo hace notar por redes sociales y recientemente en un show en vivo. Uno de los últimos mensajes que el puertorriqueño publicó fue una foto de uno de sus conciertos con un cartel que decía: “Fuck Ferxxo” como se hace llamar el actual novio de la Bichota.