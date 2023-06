Karol G se vistió de muñeca en el videoclip de la canción que grabó para la película “Barbie”

Karol G lanzó su nueva canción, “WATATI” en colaboración con Aldo Ranks. Este single será parte del soundtrack oficial de la nueva película Barbie que se estrenará el 20 de julio de este año. Además, sorprendió con sus cambios de look en el videoclip inspirado en la temática de la famosa muñeca.

A través de sus redes Karol G compartió la emoción que le genera ser parte de la película de Barbie y contó una anécdota de su niñez: “La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja 😂😂😂💝 La verdad, es Todo un sueño hacer parte de este proyecto ✨✨✨”

En el video se puede ver como la cantante colombiana pareciera estar dentro de la película. Comienza con una escena del film y luego aparece la Bichota saludando a la mismísima Barbie desde lejos.

Los cambios de look que usó Karol G para el video de la película “Barbie”

Durante todo el videoclip, Karol G hace varios cambios de look. Se la puede ver al principio como una Barbie más “playera” en una reposera, con un vestido de colores y gafas fucsias transparentes.

Karol G de Barbie playa Foto: Instagram

Otro de los looks que se puede ver es una maya enteriza, toda de brillos negros y blancos que la Bichota los luce como nadie, perreando hasta abajo.

Karol G maya enteriza Foto: Instagram

También hay otro cambio de vestuario, una Barbie más de gala que se compone de un vestido strapless verde muy voluptuoso.

Karol G de gala Foto: Instagram

Finalmente, podemos ver el look que más le gustó a Karol G desde que era pequeña, la Barbie astronauta. En esta parte a la autora de “TQG” se la puede ver dentro de una nave espacial celeste con unas calzas fucsias y un vestido rosa que hacen juego con el casco astronauta.