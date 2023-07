Karol G deslumbró con su look total pink en la premiere de Barbie, la película

Karol G está pasando por uno de sus mejores momentos artísticos y personales. La cantante colombiana no deja de sorprender constantemente y dar de qué hablar con cada nuevo proyecto en su carrera. Desde la colaboración con la mismísima Shakira hasta ser la imagen de un videojuego, la artista pasa por todos los lugares dejando su marca registrada.

Aunque por cuatro meses estuvo alejada de los escenarios, Karol G comparte su día a día en sus redes sociales, lo que hace que sus fans se sientan muy cerca de ella. Recientemente la colombiana sorprendió con un show muy especial y causó sensación en el público con su outfit. Es que siempre la Bichota se tiene algo entre manos cuando se trata de deslumbrar. Un look carísimo, su pelo de algún color extravagante, o bien unos vestidos que resaltan su voluptuosa figura.

Hace unos días fue noticia por su primera presentación en vivo luego de mucho tiempo sin cantar en público. No solo porque hizo un show increíble, sino por el dinero que había invertido en su outfit. La cantante lució un colgante con forma de crucifijo valuado en 395 dólares.

Look de Karol G Foto: Instagram

También llevaba con ella un anillo de piedra fundida con forma de corazón rosado valuado en 368 dólares, al que se sumó otro anillo más simple de 140 dólares. Además, tenía puesto un cinturón de 396 dólares y unas botas valuadas en 4.730 dólares.

En esta ocasión se pudo ver a la artista en la premiere de Barbie, la película. Como bien se sabe, la cantante colombiana es la voz de “WATATI”, el single que será parte del soundtrack oficial del film que se estrenará el 20 de julio de este año.

Ella, muy orgullosa, ya lo había adelantado en sus redes sociales con un fragmento del videoclip y una leyenda que decía: “La escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja 😂😂😂💝 La verdad, es Todo un sueño hacer parte de este proyecto ✨✨✨”

El look de Karol G para la premiere de Barbie

Fiel a su estilo, Karol G no defraudó con su outfit elegido para el estreno exclusivo de la película Barbie. Inspirada en la famosa muñeca, eligió un top brillante con forma de diamante anudado en el cuello y con la espalda totalmente descubierta.

Además, usó una increíble falda larga ajustada a la altura de la cadera con un estampado rosa, blanco y naranja. Estas prendas hicieron que más de uno quede impactado por su figura, ya que la cantante presumió su abdomen.

Karol G deslumbró a todos en la premiere de ‘Barbie’, la película Foto: Instagram

Como no podía ser de otra manera, la artista lució su cabello de color rosa, que brillaba y hacía juego con todo el look. Por supuesto, todo esto fue acompañado por unos aros colgantes con brillos, unos anillos en sus manos, y sus inconfundibles tatuajes.