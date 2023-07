Cuánto dinero costó el lujoso vestuario de Karol G en Today Show

Durante los últimos meses, Karol G, una de las referentes del género urbano, estuvo muy activa en redes y eventos, pero muy lejos de los escenarios. Recientemente, la cantante subió a su Instagram una serie de fotos y videos donde se la ve actuando para muchas personas en un show para el programa Today Show.

Con un outfit muy sensual blanco, compuesto por una pollera y un top del mismo color, se pudo ver a Karol G con una enorme sonrisa y emoción al cantar luego de cuatro meses de no estar frente al público.

Horas más tarde, La Bichota publicó un emotivo posteo en sus redes. “Casi 4 meses de no subirme a un escenario… y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos…”

Posteo de Karol G Foto: Instagram

Por último, reveló que esta presentación no fue una más del montón. Si no que se trató de un hecho histórico en su carrera. “Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos más de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años !!!!!!”, celebró con sus seguidores.

El look de Karol G durante su presentación en Today Show

Karol G se presentó en la zona de la Gran Manzana neoyorquina como parte de la red de Citi Concert Series, impulsado por el programa Today Show. Lo que dio que hablar fue su outfit durante la presentación.

La cantante lució un colgante con forma de crucifijo valuado en 395 dólares. También llevaba con ella un anillo de piedra fundida con forma de corazón rosado valuado en 368 dólares, al que se sumó otro anillo más simple de 140 dólares.

Look de Karol G Foto: Instagram

En cuento a su atuendo, la intérprete de “TQG” tenía puesto un cinturón de 396 dólares y unas botas valuadas en 4.730 dólares, todo esto de acuerdo a información suministrada por la periodista especializada en espectáculos, Nelssie Carrillo. El look completo de la cantante fue muy comentado debido al costo de cada detalle y los valores altísimos de cada prenda y accesorio con el que se mostró frente a más de 15 mil personas.

Karol G enamora con sus looks

Hace unas semanas Karol G estuvo en el Paris Fashion Week donde fue invitada a un desfile de Jacquemus. La cantante colombiana lució un vestido blanco largo pegado al cuerpo que marcaba todas sus curvas. El mismo tenía un cuello bote, con unas tiras con torzadas que sostienen su busto y en uno de los laterales llevaba un tajo bastante pronunciado.

Karol G impactó en el evento de Jacquemus Foto: Instagram

También usó una cartera roja y diminuta de la marca de la cual es embajador. Por otra parte, su make up fue luminoso y poco cargado con delineado sutil y mascará de pestañas. La Bichota eligió lucir su rostro lo más natural posible para esta sesión de fotos que fueron a plena luz del sol.

Karol G impactó en el evento de Jacquemus Foto: Instagram

El posteo estalló con más de cinco millones de likes y 40 mil comentarios, todos sus fans quedaron impactados con la belleza de la colombiana y como de manera muy sensual poso para las fotos.