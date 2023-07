Karol G volvió a los escenarios con un show muy especial y rompió un nuevo récord: “Después de 24 años...”

Durante los últimos meses, Karol G, una de las referentes del género urbano, estuvo muy activa en redes y eventos pero muy lejos de los escenarios. Hace unos días, la colombiana asistió al Paris Fashion Week 2023, donde lució un aclamado outfit: un vestido blanco elegantísimo en el desfile Jacquemus.

Karol G impactó en el evento de Jacquemus Foto: Instagram

Karol G también estuvo en boca de todos por una posible colaboración con el cantante del momento, Peso Pluma. Las alarmas de los fans se encendieron cuando, sorpresivamente, el artista compartió en sus historias un video de la cantante donde se escucha un tema inédito. El intérprete de “Ella baila sola” agregó al posteo muchos emojis de notas musicales. Esto hizo que se especule con una posible colaboración entre ambos artistas.

Por su parte, recientemente, la cantante subió a su Instagram una serie de fotos y videos donde se la ve actuando para muchas personas en un show para el programa Today Show. Con un outfit muy sensual blanco, compuesto por una pollera y un top del mismo color, se la pudo ver con una enorme sonrisa y emoción al cantar luego de cuatro meses de no estar frente al público.

Además, acompañó la publicación con la siguiente leyenda: “Casi 4 meses de no subirme a un escenario… y aunque el tiempo pasa rápido para mi se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos…”

Por último, reveló que esta presentación no fue una más del montón. Si no que se trató de un hecho histórico en su carrera. “Hoy fue mi debut en el escenario del @todayshow; Escenario que han pisado leyendas de la música y siendo nuestra primera vez fuimos ás de 15 mil personas rompiendo un nuevo récord después de 24 años !!!!!!”, celebró con sus seguidores.

Karol G en "Today Show" Foto: Instagram

Karol G y Feid confirmaron su relación

Karol G y Feid ya no se esconden de las cámaras. Recientemente, se los pudo ver muy enamorados y de la mano en público. Esto de alguna manera es una respuesta y refuerza el mensaje de que la cantante se encuentra muy bien con su actual pareja y no tiene intenciones de volver con su ex Anuel AA.

Karol G y Feid de la mano Foto: twitter @itscarlosivan

Vale recordar que recientemente, durante la celebración de los premios Tu Música Urbano 2023, Anuel AA se presentó en vivo y le dedicó un mensaje muy especial a su ex. La polémica se desató al final de la actuación del puertorriqueño, cuando se desprendió la campera y debajo tenía una remera con la leyenda: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, un mensaje que iba directo a la cantante de “TQG”.