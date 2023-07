Gladys La Bomba Tucumana criticó duramente a María Becerra y Tini Stoessel: “Me suena todo igual”

Gladys La Bomba Tucumana volvió a ser noticia por una polémica. Esta vez, la cantante opinó sobre la nueva generación de artistas, en especial del género urbano. Durante una reciente entrevista criticó duramente a figuras como María Becerra y Tini Stoessel y aseguró que, para ella, suenan igual.

En diálogo con el programa de televisión Implacables, Gladys La Bomba Tucumana sorprendió con su respuesta cuando fue consultada sobre la nueva generación de artistas urbanos. Sin filtro, la cantante de cumbia dio su opinión respecto a figuras como María Becerra y Tini Stoessel y generó polémica.

“Me gustan pero me parece que es todo igual”, fue su primera contestación. “A veces no sé quién es quién, si es Tini o María Becerra” agregó. “Me confunden, realmente”, dijo con total honestidad. “Cuando cantaron juntas también no sabía cuándo era una y cuándo la otra, y yo canto, o sea tengo oído de músico”, detalló.

María Becerra y Tini Stoessel se mostraron juntas: "Te extrañaba". Foto: María Becerra y Tini Stoessel

“Me suena todo igual, entonces no me llama mucho la atención”, repitió. También señaló que prefiere otro tipo de artistas. “Me gusta más la autenticidad”, comentó. Luego apuntó contra otras de sus colegas del género: “Yo soy la única cantante de cumbia”.

Gladys La Bomba Tucumana apuntó contra Ángela Leiva y Karina La Princesita

En esta entrevista, la cantante también fue consultada acerca de otras referentes de la cumbia nacional. Sin tapujos, se refirió a Ángela Leiva y Karina La Princesita y nuevamente causó controversia.

“No cantan cumbia, para mí ellas cantan música romántica santafesina, la base de su música es distinta a la mía”, comentó Gladys La Bomba Tucumana y luego dio una definición acerca de los estilos de cada una. “Yo soy la única y Lía [Crucet] que ya está retirada”, concluyó.