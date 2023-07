“Perdí la habilidad de...”, María Becerra reveló el GRAN PROBLEMA que afectó su voz

María Becerra es una de las artistas con más proyección de la escena musical, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Una de sus mayores metas era poder participar en un proyecto grande y la cumplió al poner su voz en “Te Cura”, la exitosa canción que forma parte del soundtrack de la icónica película Rápidos y Furiosos X.

Además, recientemente, María Becerra lanzó su nueva canción “Corazón vacío”, con un videoclip muy especial donde incursionó por primera vez de lleno en el mundo de la actuación. La letra habla del abandono de un amor y las imágenes la muestran saliendo adelante en una situación muy particular. María interpreta a una madre que lucha por el bienestar de su hija, al tener que enfrentar la crianza como madre soltera.

María Becerra en “Corazón vacío” Foto: youtube

Hace unos días la artista de 23 años, brindó una entrevista exclusiva para el canal de YouTube del actor puertorriqueño Chente Ydrach y fue muy sincera con algunas cuestiones de su recorrido artístico. En un repaso por sus pocos años de carrera como cantante, no dudó en confesar los problemas que tuvo que enfrentar con su herramienta más importante: su voz.

“Lo que fue malo para mí fue que me acostumbre mucho al auto-tune. Yo era una persona que cantaba a capela y cantaba increíble, estaba acostumbrada a escucharme sin procesos y de repente al entrar al estudio, empecé a usar mucho Auto-Tune y pasó que el músculo se puso vago” declaró la artista haciendo referencia al programa que ayuda a afinar la voz.

Por otro lado, agregó: “Llegó un punto en que perdí la habilidad de afinar por mí misma, el auto-tune me afinaba tanto y me facilitaba tanto las cosas que yo, si me escuchaba cantar sin auto-tune, no me gustaba”.

Las criticas a María Becerra por su voz

María Becerra en su corta carrera como cantante cosechó muchos éxitos, pero no todo fueron buenos momentos, también tuvo que pasar por el foco de las críticas. Lo que más preocupaba a la cantante eran sus shows en vivo, porque sentía que no podía estar a la altura de las presentaciones.

En varias ocasiones la artista confesó que se bajaba de los shows llorando porque sentía que su voz no se escuchaba bien, que los conciertos no eran lo que ella esperaba, hasta incluso tuvo ataques de pánico por esta situación.

Una de las presentaciones más polémicas, fue en el festival de peñas de Villa María, donde llovieron las críticas por su desempeño vocal. “Díganle a maría becerra que se baje del escenario y las deje cantando a las del coro”, “Qué horrible canta María Becerra en vivo jajaja”, “Qué le pasó en la voz a María Becerra”, “Yo te banco María Becerra, pero que se escucha para el orto uff” y “Lo fiero que está sonando María Becerra”, entre muchos otros comentarios en redes.

Fue desde este momento en que María Becerra comenzó a tomar clases de canto todos los días y a entrenar su voz en vivo con mayor fuerza. Ella misma reconoció que estaba haciendo mal su trabajo y que ahora se siente mucho más preparada para las presentaciones y que su voz volvió a ser la misma de siempre gracias a los entrenamientos vocales.