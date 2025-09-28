En las últimas horas circuló en Twitter un clip de un evento de Pantene de 2018, donde Tini Stoessel, en ese entonces embajadora de la marca, y la China Suárez coincidieron en cámara. En el video se ve a la actriz bailando y riéndose con soltura, mientras Tini, seria y algo incómoda, parece mirarla con gesto de fastidio.

El momento que generó más repercusión fue cuando ambas se abrazaron para la foto: segundos después, Tini se frotó los dedos, lo que para muchos fue un claro intento de “limpiarse”. En redes, los memes no tardaron en llegar: “Como baila y la risa fingida. Todos somos Tini” o “¡Se limpia la mano!” fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Las famosas volvieron a ser tendencia por un video que mostró su enemistad.

El tenso momento entre Tini Stoessel y la China Suárez

Desde joven que Tini Stoessel está en el centro de la escena. Desde sus comienzos con Violetta, hasta su carrera como solista y algunos escándalos, como los inicios de su romance con Rodrigo de Paul.

La China Suárez, por su parte, es una de las actrices más reconocidas de su generación. Dueña de una fuerte exposición pública, se vio envuelta en más de una polémica sentimental, lo que alimentó la mirada crítica del público y de los medios.

En torno al clip viral, las opiniones fueron diversas y hasta contrapuestas. Mientras algunos remarcaron la supuesta incomodidad de Tini: “Tini la ve como diciendo, te podés quedar quieta... me da vergüenza ajena jaja”, otros aportaron una mirada más empática: “Tini tenía ansiedad y ataques de pánico, uno de los síntomas es frotar las manos. Si tiene que abrazar o saludar, tiende a hacer ese movimiento”.

Los usuarios de Twitter viralizaron el clip.

También aparecieron defensores de la China, cansados de las críticas constantes: “Boe todo bien, pero la China respira y salen todos a criticar. Claramente te podés dar cuenta que el gesto que hizo Tini NO es limpiarse”.