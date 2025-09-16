María Becerra y Tini Stoessel anunciaron una nueva colaboración: así es el adelanto de “Hasta que me enamoro”

El anuncio que revolucionó las redes llegó de manera simultánea en los perfiles de Instagram de María Becerra y Tini Stoessel. Con una publicación conjunta, revelaron la portada del sencillo y la fecha de estreno, generando un efecto inmediato entre sus fans. En minutos, los nombres de ambas se convirtieron en tendencia y los comentarios no pararon: “Las reinas de Argentina” y “La colaboración que todos necesitábamos” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

La expectativa es enorme porque pasaron cuatro años desde su último trabajo juntas. En 2021 lanzaron “Miénteme”, que rápidamente dominó las playlists y marcó un antes y un después en la música pop regional. Antes de ese hit, habían compartido escenario en “High”, donde también participó Lola Índigo. Ambas experiencias dejaron en claro que cuando estas artistas unen sus voces, se enciende una chispa única.

Los fans ya palpitan el lanzamiento.

El presente artístico de Tini Stoessel y María Becerra

La colaboración llega en un momento clave de sus carreras. María Becerra, “La Nena de Argentina”, se prepara para un show histórico en River Plate con un formato 360° y avanza en la producción de su próximo disco. Además, acaba de sorprender en la serie En el Barro, spin-off de El Marginal, donde no solo actuó como Cleo sino que también estrenó “7 vidas”, la canción oficial de la ficción que alcanzó el Top 3 global en Netflix.

Las cantantes anunciaron su nueva colaboración.

Por su parte, Tini Stoessel anunció siete presentaciones en Tecnópolis con Futtura, un espectáculo pensado para repasar toda su trayectoria, desde sus comienzos en Violetta hasta su etapa actual como referente indiscutida del pop latino. Con una agenda cargada y una base de fans internacional, la cantante vive uno de los momentos más sólidos de su carrera.

El single “Hasta que me enamoro” no solo promete por la unión de dos figuras de primer nivel, sino también por el concepto que lo rodea. Becerra vuelve a introducir a su alter ego Shanina, inspirado en la estética anime y el arquetipo japonés “yandere”, una figura dulce pero intensa, capaz de todo por amor. Esta colaboración marcará el tercer capítulo de esa narrativa artística que ya se vio en “Ramen para dos” e “Infinitos como el mar”.