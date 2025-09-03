¿Crisis? La razón por la que María Becerra y Rei no festejaron su tercer aniversario de novios

María Becerra y J Rei cumplieron tres años de noviazgo, pero esta vez no hubo festejo cara a cara. La fecha especial los encontró en distintos lugares, cada uno enfocado en sus compromisos artísticos, y eso generó dudas entre los fanáticos. ¿Había una crisis en puerta?

La respuesta llegó rápido y de la mejor manera: con declaraciones de amor público. Los dos artistas compartieron emotivos mensajes en redes sociales que despejaron cualquier rumor y mostraron que, a pesar de la distancia, el vínculo se mantiene sólido.

Rei y María Becerra confirmaron su noviazgo en 2022.

Los mensajes de María Becerra y Rei que confirmaron que la relación sigue firme

El primero en hablar fue J Rei, quien abrió su corazón en Instagram con un texto que emocionó a sus seguidores. “Hoy se cumplen 3 años desde el comienzo de nuestra historia de amor, y toca festejarlo a distancia por nuestros trabajos, pero sería el colmo echarle la culpa al arte, porque ella fue quien unió nuestros caminos”, escribió el rapero.

El mensaje de Rei.

En su mensaje, además, se mostró vulnerable y sin filtros: “Deseo compartir el resto de mis días juntos… en canciones, sonrisas, aventuras y sueños. No dejemos de soñar. Te invito a caminar la vida juntos y hasta donde me permitas voy a estar con vos”.

La pareja compartió fotos de sus años juntos.

La pareja se muestra muy acaramelada en las redes.

La respuesta de María Becerra no se hizo esperar. “Hace 3 años que la vida me puso adelante a quien hoy es el amor de mi vida. Un amor que jamás pensé que iba a vivir, algo que solo creí que se veía en películas pero que jamás me iba a tocar… y me tocó”, confesó la cantante.

El mensaje de María.

La Nena de Argentina aprovechó también para destacar el rol de su pareja en su vida cotidiana: “Gracias por sostener mi mano siempre, por cuidarme, mimarme y hacerme reír tanto. Sos mi compañero de aventuras, mi hombro para llorar y ese abrazo que todo lo calma. Sos todo lo que alguna vez soñé. Te amo para siempre”.