¿Crisis? La razón por la que María Becerra y Rei no festejaron su tercer aniversario de novios

María Becerra y J Rei cumplieron tres años de noviazgo, pero esta vez no hubo festejo cara a cara. La fecha especial los encontró en distintos lugares, cada uno enfocado en sus compromisos artísticos, y eso generó dudas entre los fanáticos. ¿Había una crisis en puerta?
La respuesta llegó rápido y de la mejor manera: con declaraciones de amor público. Los dos artistas compartieron emotivos mensajes en redes sociales que despejaron cualquier rumor y mostraron que, a pesar de la distancia, el vínculo se mantiene sólido.
Los mensajes de María Becerra y Rei que confirmaron que la relación sigue firme
El primero en hablar fue J Rei, quien abrió su corazón en Instagram con un texto que emocionó a sus seguidores. “Hoy se cumplen 3 años desde el comienzo de nuestra historia de amor, y toca festejarlo a distancia por nuestros trabajos, pero sería el colmo echarle la culpa al arte, porque ella fue quien unió nuestros caminos”, escribió el rapero.
En su mensaje, además, se mostró vulnerable y sin filtros: “Deseo compartir el resto de mis días juntos… en canciones, sonrisas, aventuras y sueños. No dejemos de soñar. Te invito a caminar la vida juntos y hasta donde me permitas voy a estar con vos”.
La respuesta de María Becerra no se hizo esperar. “Hace 3 años que la vida me puso adelante a quien hoy es el amor de mi vida. Un amor que jamás pensé que iba a vivir, algo que solo creí que se veía en películas pero que jamás me iba a tocar… y me tocó”, confesó la cantante.
La Nena de Argentina aprovechó también para destacar el rol de su pareja en su vida cotidiana: “Gracias por sostener mi mano siempre, por cuidarme, mimarme y hacerme reír tanto. Sos mi compañero de aventuras, mi hombro para llorar y ese abrazo que todo lo calma. Sos todo lo que alguna vez soñé. Te amo para siempre”.