El íntimo video de María Becerra y Rei que sorprendió a sus fans: “Mi enfermera”

María Becerra y J. Rei mantienen una relación que logró consolidarse a lo largo de los años, atravesando momentos difíciles y también compartiendo proyectos y alegrías. Desde mediados de 2022, la pareja se muestra unida, incluso después de que la artista sufriera dos embarazos ectópicos que pusieron en riesgo su salud. En ese camino, Rei acompañó cada proceso, y ese apoyo mutuo volvió a hacerse evidente en un nuevo video que circula en redes.

La escena fue grabada en la intimidad de su hogar y rápidamente se volvió viral. Allí se ve a María, sentada en la cama y con ropa cómoda, curando la mano de Rei con una gasa y agua oxigenada.

María Becerra publicó una foto junto a su novio tras recibir el alta. (Instagram)

El gesto de amor de María Becerra con Rei que se hizo viral

En el video, el cantante comenta con humor y ternura: “Acá tengo a mi enfermera que me está curando. ¿Qué me estás poniendo?”. María le responde sin vueltas: “Agua oxigenada”. A lo que Rei agrega: “No le gusta verme así, dice”. La escena se cierra con un sincero “te amo, mi amor” de parte del artista.

La simpleza del momento capturó a los fans, que destacaron la sensibilidad de la intérprete de Corazón Vacío y la complicidad de la pareja. En los comentarios del video se leyeron frases como: “La suerte de este hombre es única, María”, “La veo tan sensible, tan dulce” y “Quiero una María en mi vida”.

María Becerra y Rei tuvieron una romántica escapada de fin de año: paseo en bote, mascotas y besos al atardecer

María Becerra y Rei se muestran muy enamorados en sus redes sociales

Este gesto íntimo llega en un contexto especial. María Becerra, que recientemente anunció dos shows históricos en el Estadio Monumental con un formato 360°, se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera. Rei, por su parte, continúa afianzando su lugar dentro de la escena urbana local, acompañando los logros de su pareja mientras desarrolla su música.