María Becerra reveló la íntima actividad que disfruta con J Rei y dejó en shock a todos

María Becerra continúa consolidando su carrera a nivel internacional y sumando logros que la posicionan como una de las artistas argentinas más destacadas del momento. Recientemente, fue convocada por Netflix para participar en El Barro, una de las nuevas producciones que la plataforma prepara para estrenar a nivel global, lo que marca un importante hito en su trayectoria.

En un video que rápidamente se viralizó en redes, se puede ver a la Nena de Argentina esposada; sin embargo, a diferencia de sus compañeras, ella afronta la situación con una sorprendente tranquilidad y naturalidad, mostrando su personalidad extrovertida y segura frente a las cámaras.

La canción de María Becerra para En El Barro, la nueva serie de Netflix y spin off de El Marginal

Pero eso no fue todo: María aprovechó la ocasión para revelar una intimidad que comparte con su novio J Rei, mostrando un lado más personal y privado que hasta ahora había mantenido reservado, y dejando entrever que no teme combinar su vida profesional con detalles de su vida afectiva frente a sus seguidores.

María Becerra reveló detalles de su intimidad con J Rei

Durante la grabación para la serie En El Barro, le preguntaron a María Becerra: “¿Qué se siente estar esposada?”. La artista respondió de manera inmediata y con su característico estilo: “No es la primera vez que estoy esposada, querido”.

Pero eso no fue todo: la cantante también aprovechó para revelar detalles de su vida privada junto a su pareja, lanzando una picante confesión: “¿Por qué te pensás que tengo buen sexo?”.

María Becerra volvió a demostrar su desparpajo y naturalidad frente a las cámaras, combinando humor y sinceridad tanto en las escenas de En El Barro como al hablar de su vida personal, dejando a sus seguidores con ganas de más revelaciones.

El aniversario que vivieron María Becerra y J Rei

El primero en hablar fue J Rei, quien abrió su corazón en Instagram con un texto que emocionó a sus seguidores. “Hoy se cumplen 3 años desde el comienzo de nuestra historia de amor, y toca festejarlo a distancia por nuestros trabajos, pero sería el colmo echarle la culpa al arte, porque ella fue quien unió nuestros caminos”, escribió el rapero.

En su mensaje, además, se mostró vulnerable y sin filtros: “Deseo compartir el resto de mis días juntos… en canciones, sonrisas, aventuras y sueños. No dejemos de soñar. Te invito a caminar la vida juntos y hasta donde me permitas voy a estar con vos”.

Rei y María Becerra confirmaron su noviazgo en 2022.

La respuesta de María Becerra no se hizo esperar. “Hace 3 años que la vida me puso adelante a quien hoy es el amor de mi vida. Un amor que jamás pensé que iba a vivir, algo que solo creí que se veía en películas pero que jamás me iba a tocar… y me tocó”, confesó la cantante.

La Nena de Argentina aprovechó también para destacar el rol de su pareja en su vida cotidiana: “Gracias por sostener mi mano siempre, por cuidarme, mimarme y hacerme reír tanto. Sos mi compañero de aventuras, mi hombro para llorar y ese abrazo que todo lo calma. Sos todo lo que alguna vez soñé. Te amo para siempre”.