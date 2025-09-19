Se filtró cuánto cuesta el exclusivo colegio que eligió la China Suárez para sus hijos en Turquía

La actriz China Suárez confirmó que sus hijos ya asisten a clases en Turquía, y las fotos que compartió en redes sociales no tardaron en despertar curiosidad.

Los usuarios detectaron que los niños concurren a The British International School of Istanbul, el mismo instituto privado al que asistieron los hijos de Wanda Nara.

Un colegio de elite internacional

Según detalla su sitio oficial, el establecimiento se distingue por su enfoque multicultural y por promover el respeto a las diferentes culturas, creencias y valores. La institución, que ofrece un Currículo Nacional de Inglaterra, el programa Cambridge IGCSE y el Diploma del Bachillerato Internacional, está ubicada en una campiña cerca del Bosque de Belgrado, a solo 4 km del Mar Negro.

La China Suárez en las historias de Instagram.

El campus cuenta con dos bibliotecas, laboratorios de ciencias, salas de computación, comedor de lujo, tres gimnasios cubiertos, campo deportivo para todo clima, cancha de baloncesto/tenis y piscina climatizada, un entorno que busca preparar a los alumnos para acceder a universidades de renombre como Cambridge, Berkeley o la University of British Columbia.

British International School de Estambul.

Cuánto cuesta estudiar en el colegio de los hijos de la China Suárez

La exclusividad tiene su precio. Las cuotas anuales oscilan entre US$18.150 y US$49.050, según el nivel (de preescolar a secundaria).También se ofrecen pagos trimestrales, que van de US$6.050 a US$16.350.Además, la escuela cobra una tarifa de solicitud de US$1.250 y una inscripción única de US$5.500.

Un dato llamativo es que, de acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación turco, no se aceptan alumnos de nacionalidad turca, ya que el colegio está orientado a familias extranjeras que residen en Estambul por contratos laborales de corto o largo plazo.

La actriz junto a sus tres hijos, en una foto reciente que compartió "la China" con motivo del cumpleaños de Rufina. (Instagram @sangrejaponesa).

En agosto, Wanda Nara había mencionado a este instituto en una entrevista, donde explicó que la escuela está pensada para familias de paso por Turquía. Ahora, la China Suárez sigue los mismos pasos y brinda a sus hijos una educación de nivel internacional mientras continúa su vida entre proyectos profesionales y viajes.