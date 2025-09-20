Tini Stoessel adelantó detalles de FUTTTURA: cómo será el merch oficial del festival

Tini Stoessel está a punto de escribir un nuevo capítulo en su carrera con FUTTTURA, el festival que desembarca en Tecnópolis el próximo 24 de octubre. Con entradas agotadas y un despliegue artístico sin precedentes, cada detalle que comparte en redes se transforma en un evento paralelo.

En los últimos días, la cantante publicó imágenes que dejaron entrever parte de la estética que dominará el show: desde looks urbanos con toques glam hasta afiches que muestran un costado más audaz y futurista. Como siempre, sus seguidores analizaron cada poste, convirtiendo las pistas en tendencia.

"La triple T" trabaja sin pausa en Futttura, su próximo megashow en Buenos Aires. (Instagram @pogo.creative.co).

El adelanto de Tini Stoessel sobre FUTTTURA

Lo que empezó como simples adelantos en Instagram terminó desatando una ola de especulaciones. Stoessel ya adelantó que los tres escenarios de FUTTTURA marcarán distintas etapas de su carrera , y que cada espacio tendrá su propio código visual.

El detalle de la funda que usa Tini.

Pero la novedad que más entusiasmo generó es el posible merchandising oficial del festival. Según trascendió tras una imagen que Tini compartió en su cuenta personal de Instagram, uno de los productos que se podrían llegar a encontrar los fans son fundas para celulares, de color negro con el logo del festival.

Tini agotó 6 fechas de su festival.

“Si con Un mechón de pelo Tini llevó la vara tan alto, no me quiero imaginar lo que va a ser FUTTTURA, la vara quedó altísima”, escribió una seguidora en X, sintetizando la ansiedad generalizada.

Los fans están ansiosos por ver la escenografía del festival.

Con cada spoiler, Tini logra que el festival se sienta más cerca y que la expectativa siga en aumento. FUTTTURA promete no ser solo un recital, sino una experiencia total: música, moda, escenografía y objetos de colección que los fans atesorarán como parte de este momento histórico en la carrera de la artista.