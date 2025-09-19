Pampita volvió a encender la polémica. La modelo quedó nuevamente enfrentada con la China Suárez por un insólito motivo: se quedó con un importante trabajo de la actriz. La enemistad entre ambas parece no tener tregua y se conocieron detalles de este nuevo conflicto que las tiene como protagonistas.

Recientemente, Pampita deslumbró con su presencia en un importante evento de modas. Como suele acostumbrar, la conductora y modelo compartió en sus redes sociales algunas imágenes de su paso como Madrid, donde asistió a una importante gala.

La guerra sin fin: Pampita le quitó el lugar a la China Suárez y se quedó con el trabajo de sus sueños

Es que Pampita se ha convertido en la nueva embajadora de Carolina Herrera. Si bien este proyecto pareciera ser uno más del montón de los múltiples contratos que tiene como modelo, un detalle fue el que llamó la atención: esta marca tenía como figura a la China Suárez.

Pampita se quedó con el trabajo de la China Suárez

Durante su paso por Madrid, Pampita mostró el motivo de su viaje: su nuevo contrato con Carolina Herrera. La modelo ocupa ahora lugar que antes ocupaba la China Suárez y la polémica no tardó en instalarse.

Ángel de Brito fue el encargado de mencionar esta extraña coincidencia. El conductor de LAM indicó: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.

La China enamoró en las redes con su look.

De esta manera, el periodista de espectáculos dio a entender que la decisión de la marca de no continuar trabajando en conjunto con la China Suárez fue por a partir de los escándalos mediáticos de la exprotagonista de Casi Ángeles.

La compañía de perfumes la hizo a un lado y en su lugar contrató a nada más y nada menos que su archirrival: Pampita. La modelo argentina viajó a Europa para formar parte de un mega evento con figuras internacionales mientras la actriz está instalada en Turquía junto a su nueva pareja, Mauro Icardi.

Por su parte, Yanina Latorre fue quien revivió el archivo y mostró que la China Suárez ocupó ese lugar durante varios años. Además, mostró la última jornada fotográfica de Pampita para la firma que causó sensación en Instagram.