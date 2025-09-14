El polémico gesto que hizo la China Suárez para responder a un hombre que se burló del equipo de Mauro Icardi

Eugenia “La China Suárez” es una actriz, modelo y cantante argentina que siempre es noticia por su vida. La famosa está en el centro de la atención mediática desde que comenzó su romance con Mauro Icardi. La pareja tuvo un affaire en 2021 cuando el futbolista estaba casado con Wanda Nara y fue lo que dio inicio al WandaGate. La ex Casi Ángeles está instalada en Turquía con el jugador del Galatasaray.

La pareja del momento es muy criticada y sus actitudes siempre están en tela de juicio. La actriz está en el país turco con sus tres hijos, después de enfrentarse con Benjamín Vicuña porque no quería autorizar a que se llevara a vivir a Turquía a sus dos hijos menores.

A esto se suma el enfrentamiento mediático y judicial que tiene Mauro Icardi con Wanda Nara por la tenencia de sus dos hijas, y el conflicto por el divorcio de su exesposa. Lejos de las críticas, la China y el futbolista se muestran enamorados y hacen caso omiso a las críticas que reciben.

Por su parte, Icardi volvió a jugar y desde entonces es una de las estrellas del Galatasaray, por lo que la China no duda en festejar cada gol de su pareja en la primera fila.

La actitud de la China Suárez con un fan del equipo rival al de Mauro Icardi

Ahora, se filtró la llamativa actitud que tuvo la ex Casi Ángeles con un fan del equipo contrario en el que juega el rosarino.

El momento se volvió viral cuando un fan del Fenerbahçe se acercó a la actriz y le gritó: “El Fenerbahçe es el campeón”, en referencia al rival de Galatasaray.

La China que iba con un grupo de gente frenó su caminata, giró y le respondió picante al joven: ”El Galatasaray es el campeón!“.

Ante la insistencia del fan del equipo rival de Icardi, la actriz hizo el famoso gesto que hace su novio cuando convierte un gol. La China juntó las palmas de sus manos, se las llevó a su cara e inclinó la cabeza como si se estuviera durmiendo.

El polémico gesto de la actriz se hizo viral y recibió todo tipo de comentarios.