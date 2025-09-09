¿Seguirá los pasos de Icardi? El tatuaje que la China Suárez se hizo dedicado a Rusherking que todavía no se lo borró

Eugenia La China Suárez es una de las famosas argentinas que siempre está en el foco de los medios de comunicación por sus polémicos romances con famosos. La actriz y cantante está en pareja con Mauro Icardi y viven en Turquía en medio del escándalo que desató su relación.

Cabe recordar que la pareja comenzó su romance de manera polémica cuando tuvieron un affaire en 2021 en París, en ese entonces el futbolista estaba casado con Wanda Nara y la China fue la tercera en discordia en el matrimonio.

Mauro Icardi y la China Suárez

Hace unas horas, Icardi mostró el gran gesto que tuvo con su novia, ya que decidió borrarse el tatuaje de la cara de Wanda Nara que tenía en el brazo, una señal de que la relación va en serio y que decidió poner punto final al pasado.

La prueba de que Icardi se tapó el tatuaje de Wanda

Sin embargo, la intriga se centra en sí la China seguiría los pasos de su novio y se quitaría los tatuajes del pasado. La actriz desde chica fue plasmando varios símbolos significativos en su vida como el que hace referencia a Sofía Sarkany, su amiga fallecida, el amor por los animales o sus hijos.

Cuál es el tatuaje de la China Suárez que se hizo por un ex

En su momento se dijo que se tatuó el número de referencia de Franco Colapinto, quien corre en la Fórmula 1 y tuvo un affaire con ella. Este se tapó con otro mini diseño arriba.

El tatuaje de la China Suárez a Rusherking

Por ahora, la China Suárez tiene un tatuaje en su brazo en la zona de los tríceps que estaría dedicado a Rusherking con quien estuvo en pareja más de un año en el 2022.

La actriz se tatuó una frase y una boca, la cual sería del cantante de trap. Lo que llama la atención es que, hasta el momento, la China Suárez tiene el diseño relacionado con su ex, de quien se separó hace más de dos años. ¿Se lo borrará como lo hizo Icardi?