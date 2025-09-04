¿Palito para la China Suárez? Charlotte Caniggia presumió a su novio y lanzó una picante indirecta: “No lo muestro...”.

Charlotte Caniggia lleva siete años de relación con su novio, un vínculo que ha decidido mantener alejado del ojo público. A pesar de la larga historia de amor, la mediática prefiere que su romance se mantenga en la intimidad, lejos de los flashes y del escrutinio de las redes sociales.

Charlotte y Roberto.

Durante una entrevista con Migue Granados, la influencer explicó por qué prefiere mantener a su pareja en privado, a diferencia de otras celebridades como la China Suárez con Mauro Icardi.

Charlotte Caniggia mostró por primera vez a su novio en vivo y lanzó una indirecta para la China Suárez

“¿Vos tenés pareja?, le consultó Migue Granados, y Charlotte Caniggia lo señaló: “Sí, ahí está”. Dicha escena enterneció a todos, debido a que pocas personas sabían de esta relación.

“Es mi Ken y yo soy Barbie”, agregó la influencer. “¿Cómo se dio el vínculo?", preguntó el conductor al novio de la blonda. “Ya hace siete años que estamos en pareja”, dijo, dejando en claro que está muy enamorado.

Rápidamente, Charlotte remató y explicó el motivo por el cual oculta a su pareja: “No lo muestro mucho, no me copa esa gente que vende humo y son felices, yo soy feliz en privado”, exclamó, brindando una presunta indirecta a la China Suárez, quien muestra cómo pasa los días con Mauro Icardi.

Alex Caniggia anunció su reconciliación con Charlotte, su hermana tras la polémica pelea

Durante el viaje con Marley, el conductor le preguntó a Charlotte: “¿Está todo bien con Melody y Alex?“. Ante esto, la famosa respondió tajante: “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”.

Sin embargo, el amor entre los hermanos pudo más y tras meses de no hablarse, Alex sorprendió con una emotiva publicación hacia su hermana Charlotte. “Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado”, escribió Alex en sus redes sociales para dar a conocer la noticia.

Alex y Charlotte Caniggia viajaron juntos a China: qué dijeron. (Instagram @chcaniggia_n).

“Hermana, ahora más que nunca. Hermanos unidos para siempre. Te amo sis”, agregó Alex en el emotivo mensaje junto a varias fotos de los dos juntos en el viaje por China que hicieron en el programa de Marley.

En las fotos los hermanos se mostraron juntos en distintas actividades, y dejaron de lado sus diferencias familiares. Los seguidores de los mellizos celebraron la unión, mientras que otros señalaron que la bailarina no va a estar contenta con la decisión.