Charlotte Caniggia se bañó con vino y generó polémica ¿es recomendable para la salud?

Charlotte Caniggia es una de las famosas argentinas que siempre da qué hablar, no solo por temas relacionados a su familia, sino que sus frases se vuelven virales o su excéntrica vida. La hija de Mariana Nannis no escatima en gastos y en redes sociales muestra sus lujos en carteras, viajes, zapatos y ropa.

Hace unas semanas, la famosa argentina salió en los medios de comunicación después de que su cuñada Melody Luz contara intimidades de la familia y la pelea entre ellas. La bailarina mandó a terapia a Charlotte y esto destapó un enfrentamiento entre ellas.

“Que me mande a terapia una persona que acuso falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco“, expresó en una historia que subió a su cuenta en contra de su cuñada.

Tras esto, Charlotte mantuvo un perfil bajo y decidió seguir con su vida lejos de las polémicas. La famosa viajó a Mendoza y compartió las fotos de la experiencia que tuvo, no obstante, una foto sumergida en una bañera llamó la atención.

Charlotte Caniggia se bañó con vino y abrió debate

La hija de Mariana Nannis se fue a un spa en Mendoza y se sumergió en una bañera con vino Malbec. Según contó la famosa, al agua se le agregó: “un polvo extraído de las piletas donde se produce el vino Malbec”.

Asimismo, Charlotte expresó que el agua del baño se enriquece con un polvo extraído de las piletas en donde se producen los vinos. “Ese extracto tiene polifenoles que ayudan al rejuvenecimiento e hidratación de la piel”, detalló la famosa sobre los beneficios que aporta ese tratamiento que se hizo en Mendoza.

La publicación de la famosa recordó a la época en la que su mamá contaba que comía caviar y se bañaba con champagne. Además, Charlotte recibió críticas por su excéntrico ritual, que no se sabe si es recomendable para la piel y la salud.