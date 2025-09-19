¿Hubo beso? La picante escena de Tini Stoessel y María Becerra en el videoclip de “Hasta que me enamoro”

Este jueves 18 de septiembre, Tini Stoessel y María Becerra volvieron a unir fuerzas después de cuatro años con el lanzamiento de “Hasta que me enamoro”. La canción mezcla vulnerabilidad, desamor y confesiones sobre la salud mental, mientras que el videoclip no pasó desapercibido: ambas cantantes protagonizaron un beso que rápidamente se volvió tendencia.

El video muestra una estética cargada de dramatismo, con escenas que representan lucha interna, encierro y liberación. Entre esas imágenes aparece el momento más comentado: Tini y María acercándose hasta darse un beso frente a cámara. Los fans lo celebraron como un gesto de complicidad artística y de confianza absoluta entre ambas.

La emoción de Tini Stoessel y María Becerra por su nueva canción

Tini Stoessel, que viene de presentarse en distintos escenarios internacionales y consolidar su costado más urbano, agradeció en Instagram: “HASTA QUE ME ENAMORO YA SALIOOOO!!!! lxs amamos mucho @mariabecerra gracias x hacerme parte d este proyecto tan especial para vos. t respeto adoro y admiro🤍”.

La emoción de Tini al participar del proyecto de María.

Por su parte, María Becerra destacó lo que significó esta colaboración en un mensaje cargado de emoción: “HASTA QUE ME ENAMORO OUT NOW 💜 gracias por tanto Shanina, te voy a extrañar 🥹🥹. @tinistoessel, hermana mía, ojalá la música nos una para siempre ❤️ te amoo”.

María anunció el fin de Shanina, uno de sus alter egos.

El beso de Tini y María.

La canción, que competirá por quedarse en los rankings más importantes, está producida por Xross, con quien María cerró lo que llamó su “primera trilogía musical”. El track combina un estribillo pegadizo con versos crudos sobre el dolor del desamor, la dependencia afectiva y la lucha contra la depresión.

Las cantantes volvieron a colaborar después de 4 años.

Antes del estreno, ambas artistas hicieron un vivo juntas en redes sociales para palpitar el lanzamiento con sus seguidores. La química se notó tanto en la previa como en el videoclip, donde los gestos de cercanía terminaron confirmando que su vínculo trasciende lo estrictamente laboral.